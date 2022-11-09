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等了三十年平鎮車站終開工　鄭運鵬：延續執政好成績

▲▼ 桃園,平鎮車站,鄭運鵬,鐵路地下化,鄭文燦,高科技產業,龍潭科學園區,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲桃園市長候選人鄭運鵬今（9）日參加「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標「平鎮車站路段地化工程」開工動土祈福典禮。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬今（9）日參加「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標「平鎮車站路段地化工程」開工動土祈福典禮，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、立法委員呂玉玲、立法委員湯蕙貞、行政院秘書長李孟諺、交通部次長胡湘麟也一同出席，祈祝工程順利完工。鄭運鵬表示，建設不分黨派，只要市民和產業有需要，行政院與市政府的團隊走得比市民朋友需要還早，做得比產業需求還快，很感謝蘇貞昌和鄭文燦帶領桃園快速發展，也希望這樣的好成績能繼續延續。

▲▼ 桃園,平鎮車站,鄭運鵬,鐵路地下化,鄭文燦,高科技產業,龍潭科學園區,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

鄭運鵬說，很感謝鄭文燦對鐵路地下化的堅持，如果沒有推動地下化的工程，平鎮就不會有一個火車站，未來完工之後車站上方有公園能供民眾休憩，解少交通阻塞的困擾，也會讓周邊社區的生活環境變得更好。「這就是眼光遠、魄力大、有效率的政府帶來的好處！」鄭運鵬強調，未來地下段到高架出口會通過66快速道路，並預留延伸到楊梅的鐵路出口和通道，市府和行政院的團隊不僅做得很快，也想得很遠，讓桃園變得更好。

「我也要特別感謝蘇貞昌院長，五天內就來到桃園兩次，」鄭運鵬說，上個禮拜五在龍潭，蘇貞昌宣布龍潭科學園區第三期的擴大方案正式啟動，把最先進的產業和技術帶來桃園，今天則是來到平鎮和鄉親宣布動工的好消息。鄭運鵬強調，多虧了蘇貞昌的體貼，鐵路地下化工程桃園原本要負擔近八百億的預算降低到兩百五十多億，可以把省下來的錢留給在地建設使用，為桃園帶來更多的成長。

▲▼ 桃園,平鎮車站,鄭運鵬,鐵路地下化,鄭文燦,高科技產業,龍潭科學園區,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

「中央跟地方一條心才能合作分工，桃園的建設也才能像現在這樣大步向前！」鄭文燦則表示，鐵路地下化是桃園的百年建設，可以縫合都市、帶來人本交通，在他上任後爭取把高架化改為地下化，用最大的決心和努力爭取中央的支持，也多虧鄭運鵬、湯蕙禎、呂玉玲的居中協調，終於在蔡英文總統上任後，在蘇貞昌的任內核定了鐵路地下化的綜合規劃。

鄭文燦指出，鐵路地下化平鎮車站的標案最大最複雜，但平鎮鄉親等了30年的車站終於能在四年後通車，115年地上站通車，119年通勤站通車，未來的捷運平鎮龍潭縣更會從機場捷運延伸到平鎮、龍潭站，讓鄉親交通更方便。鄭文燦說，配合車站的開發，未來也預留平鎮行政園區、中豐公園、中豐重劃區，配合平鎮車站和捷運平鎮龍潭，平鎮一定會繼續大轉型大進步。

▲▼ 桃園,平鎮車站,鄭運鵬,鐵路地下化,鄭文燦,高科技產業,龍潭科學園區,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

談到鐵路地下化核定的過程，蘇貞昌表示，當初做這個決定不是為了討功勞，而是他擔任過地方首長很能將心比心，他知道鐵路高架化和地下化是完全不同的格局，這種不可逆的工程做決定一定要審慎思考。蘇貞昌也說，今天來參加的動工典禮就是要展開前導工程，先建造臨時軌道讓火車改道行駛，才能讓後面鐵路地下化的工程順利進行。

蘇貞昌強調，只要對地方好、對國家的建設好，不分黨派大家一起來努力，他特別感謝鄭文燦在地方的用心堅持，以及鄭運鵬在立法院的協調斡旋，終於在他任內核定這項重大的交通建設，方便大家的生活也提高都市的願景。他也強調，桃園六都人口成長第一名，也是台商回流投資最多的城市，因此上周也特別來核定龍潭科學園區第三期啟動，吸引高科技產業來到桃園，爭取更多的就業機會，未來桃園一定會發展得更好。

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