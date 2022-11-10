桃園父女遭撞雙亡...家人悲怒「不原諒」　害命駕駛：我不是田僑仔

記者沈繼昌／桃園報導

桃園62歲陳姓男子昨（9）日下午騎機車接送9歲女兒下課，返家途中在桃園區中正路遭後方休旅車追撞，人車撞上分隔島後血流如注，送醫急救後雙雙不治；桃園地檢署檢察官今（10）日為2名死者相驗確認死因，家屬痛斥肇事者留姓男子「不會原諒他！」留男則無言以對。檢察官相驗完畢後，諭知以5萬元交保。

▲桃園市昨（9）日休旅車追撞機車釀成父女死亡，家屬在桃殯前等候檢察官相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

這起車禍意外引發各界矚目，就讀小四的9歲女童昨天下午由62歲陳姓父親騎車接回家途中，行經桃園區中正路往市區方向時，卻遭68歲留姓男子駕車追撞，導致機車失控往中央分隔島撞上，後座9歲女兒頭部撞上分隔島水泥，當場頭破血流腦漿溢出死亡，陳姓父親也跌落馬路上，頭部等處血留不止，父女倆雙雙被送醫急救仍回天乏術。

▲桃園市昨（9）日休旅車追撞機車釀成父女死亡，女童家屬在桃殯前等候檢察官相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢今天下午2時許在桃園殯儀館相驗父女，女童生母、陳男的妻子家屬與肇事者家屬都到場，檢察官吳宜展率法醫相驗，肇事者留姓男子被警方上手銬押解到場，據指出，家屬對於意外一度以為留姓男子是故意的，相驗時痛斥「不會原諒他！」留男則未說一語。

▲桃園市昨（9）日休旅車追撞機車釀成父女死亡個案，肇事劉姓男子完成相驗後由警方押解回桃檢。（圖／記者沈繼昌攝）

檢察官相驗後，諭知留姓男子以5萬元交保候傳，據了解，留男家屬透露，父親是自耕農，在桃園租地耕種，肇事車輛是平常用來載送農作的工具車，發生意外後，除強制險與第三責任險外，面對龐大賠償費用不知如何籌措。

▲駕駛休旅車超車追撞前方機車，導致父女雙亡的留姓駕駛，下午被上銬押解桃殯相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

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