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桃園父女遭撞雙亡...家人悲怒「不原諒」　害命駕駛：我不是田僑仔

記者沈繼昌／桃園報導

桃園62歲陳姓男子昨（9）日下午騎機車接送9歲女兒下課，返家途中在桃園區中正路遭後方休旅車追撞，人車撞上分隔島後血流如注，送醫急救後雙雙不治；桃園地檢署檢察官今（10）日為2名死者相驗確認死因，家屬痛斥肇事者留姓男子「不會原諒他！」留男則無言以對。檢察官相驗完畢後，諭知以5萬元交保。

▲桃園市昨（9）日休旅車追撞機車釀成父女死亡個案，家屬在桃殯前等候檢察官相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市昨（9）日休旅車追撞機車釀成父女死亡，家屬在桃殯前等候檢察官相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

這起車禍意外引發各界矚目，就讀小四的9歲女童昨天下午由62歲陳姓父親騎車接回家途中，行經桃園區中正路往市區方向時，卻遭68歲留姓男子駕車追撞，導致機車失控往中央分隔島撞上，後座9歲女兒頭部撞上分隔島水泥，當場頭破血流腦漿溢出死亡，陳姓父親也跌落馬路上，頭部等處血留不止，父女倆雙雙被送醫急救仍回天乏術。

▲桃園市昨（9）日休旅車追撞機車釀成父女死亡個案，女童家屬在桃殯前等候檢察官相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市昨（9）日休旅車追撞機車釀成父女死亡，女童家屬在桃殯前等候檢察官相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢今天下午2時許在桃園殯儀館相驗父女，女童生母、陳男的妻子家屬與肇事者家屬都到場，檢察官吳宜展率法醫相驗，肇事者留姓男子被警方上手銬押解到場，據指出，家屬對於意外一度以為留姓男子是故意的，相驗時痛斥「不會原諒他！」留男則未說一語。

▲桃園市昨（9）日休旅車追撞機車釀成父女死亡個案，肇事劉姓男子完成相驗後由警方押解回桃檢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市昨（9）日休旅車追撞機車釀成父女死亡個案，肇事劉姓男子完成相驗後由警方押解回桃檢。（圖／記者沈繼昌攝）

檢察官相驗後，諭知留姓男子以5萬元交保候傳，據了解，留男家屬透露，父親是自耕農，在桃園租地耕種，肇事車輛是平常用來載送農作的工具車，發生意外後，除強制險與第三責任險外，面對龐大賠償費用不知如何籌措。

▲昨（9）日下午駕駛休旅車超車不慎追撞前方機車，導致父女雙雙死亡駕駛陳留姓男子下午被警方押解下上手銬到桃殯相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲駕駛休旅車超車追撞前方機車，導致父女雙亡的留姓駕駛，下午被上銬押解桃殯相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

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