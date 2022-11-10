首都圈1200月票成為攻防焦點　鄭運鵬：樂觀其成全力推動

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（10）日受訪指出，我們提出1200元月票案，可提供給桃園卅萬通車族使用，很高興中央願意配合，我們會全力推動。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

綠營針對首都圈提出1200月票計畫成為藍綠攻防焦點，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（10）日受訪時表示：「我們結合基隆、雙北與桃園通勤族，其中光是桃園通勤朋友約有大概30萬人，他們在基北北桃區域裡，有生活、工作與就學需求，很高興中央願意配合這項計畫，也願意全力推動。」

鄭運鵬今天上午前往新屋區傳統市場拜票，包括市長鄭文燦、立委黃世杰、市議員候選人陳睿生都到場陪同。針對1200月票案，成為藍綠攻防焦點，鄭運鵬指出：「我們提出來的首都圈通勤1200月票案，我們以更宏觀、範圍更廣，結合基隆、雙北與桃園通勤族考量，其中光是桃園通勤朋友約有卅萬人左右，他們在基北北桃這個共同區域裡，有共同的生活、工作與就學，了解他們需求後，我們橫跨台鐵、國道客運、捷運、公車，甚至橫跨Ubike，提供更便利、優惠方式提出這個票政策，這是大眾運輸最主要功能。」

鄭運鵬認為，大眾運輸不怕人太多，只怕沒人坐，所以這是未來的趨勢，很高興中央願意配合基北北桃這樣首都圈1200月票的計畫。

針對首都區1200交通月票政策，過去基隆、桃園依賴台鐵，台鐵是我們的主要通勤工具，桃園是全台第二大站，中壢站是第三大站，內壢站則是第八大站，如果過去的方案沒有把台鐵納進來，基本上就沒有到達北桃通勤的目的，我們希望這個新的方案納進台鐵，也把機捷、雙北捷運、公車、國道客運都納進來，當然需要一定的補貼，也代表我們在政策的成熟度已經提高，能夠把完整的方案推出。

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