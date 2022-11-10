鄭運鵬酸蔣萬安辭職「對市民有幫助？」　陳時中評選情告急

▲陳時中今天下午合體鄭運鵬車隊掃街。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布請辭立委。對此，民進黨桃園市長候選人、現任立委鄭運鵬受訪說，若要展現決心第一天參選市長就要辭，這對市民有何幫助？民進黨台北市長候選人陳時中則表示，用辭職下猛藥，唯一解釋就是選情告急。

陳時中今天下午合體鄭運鵬，一同赴位於桃園的仁海宮參香，前往中壢區車隊掃街拜票，桃園市長鄭文燦也陪同，更有桃園市民舉著「感謝陳時中部長守住疫情」的手舉牌，表達對陳時中來桃園的歡迎。

對於蔣萬安宣布辭去立委，鄭運鵬受訪時談及，如果蔣萬安要宣示決心，第一天參選市長時就要辭職才對，到選前兩個禮拜才辭職，看不出來除了選戰新聞多一則外，對市民朋友、台北市政有何幫助？

鄭運鵬指出，他的決心就是參選第一天開始，行程密度是對手好幾倍，用鄭文燦8年執政的好成績、用最多的拜會，例如，兩個半月以來他跑了上千場行程，再用最大誠意、最好政績說服市民朋友，盼繼續讓桃園光榮8年，這就是決心展現。

陳時中則說，辯論會後，對方就積極展開負面選舉，蔣萬安用辭職下猛藥，唯一解釋就是選情告急，一方面出奧步、一方面下猛藥，不過，選情告急也不用出奧步，還是朝正面路來走。