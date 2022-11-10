蔣萬安辭立委拚選舉　鄭運鵬呢？張善政：這要他自己決定

▲針對綠營推出1200首都圈月票政策，張善政10日表示，我們早先提出1280元月票案，緊接著綠營推出1200月票來因應，很顯然是為了選舉。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

藍綠陣營在交通政策先後推出1280與1200月票成為攻防焦點，國民黨桃園市長候選人張善政今（10）日指出，第一時間，交通部與行政院的講法是互相矛盾的，顯示政策端得非常倉卒且沒有協調好，他認為，桃園與基隆都執政快8年了，為什麼先前都沒想到要做，「看到我們提出1280就趕快提出1200因應，很顯然是為了選舉。」

張善政今天早上出席桃園區市議員候選人李曉鐘競選總部成立大會，為現任副議長李曉鐘加油打氣，包括立委萬美玲、前立委吳志揚、陳根德等人都到場。張善政表示，「針對綠營提出1200元月票案，第一時間交通部長王國材與行政院長蘇貞昌的講法是互相矛盾的，這就表示，他們事先，這個政策端的非常的倉促，並沒有協調好。」

張善政認為，「我們先前提出的交通政策1280顯然是吸引到市民的目光，也能符合市民需求。他們看到這個反應後，立即就做了個1200，但我要特別提出來，桃園已經執政了快8年，基隆也執政了快8年，為什麼先前都沒有想到要做，看到我們提出1280就趕快提出一個1200來因應，很顯然是為了選舉。」

▲張善政出席市議員候選人李曉鐘競選總部成立大會，為其加油打氣。（圖／張善政競辦提供）

此外，昨天民眾信箱又發現了黑函黑函攻擊藍營文宣？張善政說，「我覺得這次選舉，從先前網路上的網軍抹黑到實體世界裡面塞信箱，從台北到桃園，真的讓我們看到民進黨在這次選舉選風敗壞，簡直就沒有極限，每天在跑輔選，我們的治安就更危險。」

張善政認為，「最近新北市警方破獲台灣版柬埔寨案，很多求職年輕人被騙，桃園市有30幾位年輕人是受害者，被上手銬還被施虐，這個新聞看在心裡真的是非常地難過，身為父母官的鄭文燦市長，身為立法委員法制委員會的鄭運鵬委員，還有蔡英文總統、蘇貞昌院長，你們難道都無動於衷，還一昧在跑輔選行程？我覺得民眾真正期待的是一個安和樂利可以放心的治安環境，而不是看到行政首長一昧在跑選舉，這不是我們民眾的期待。」

媒體也提問，樂天桃猿昨天在中職總冠軍系列賽輸了，與台中市長盧秀燕打賭要如何履行？張善政笑說，「當然要先向我們樂天球隊朋友們說聲你們辛苦了！贏輸其實是其次的，重要展現我們的運動精神。我與盧秀燕市長打賭說哪一方贏了，輸的那一方就到贏了那一方去幫忙跑一天行程，這個承諾我當然要實現。」

至於立委蔣萬安今天辭去立委職務，鄭運鵬是否要辭？張善政強調，蔣萬安辭立委顯示他選市長要替台北市民服務的決心，鄭運鵬與蔣萬安不一樣，這要他自己要去決定。

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