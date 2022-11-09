台鐵地下化平鎮車站動工　鄭文燦感謝鄭運鵬居中協調

▲桃園市長鄭文燦今天出席台鐵地下化平鎮車站工程開工儀式，會後接受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬今（9）日出席台鐵桃園地下化平鎮車站開工典禮，鄭文燦指出，這一段工程有3.74公里，也是鐵路地下化最困難路段，主要是要穿越老街溪，鄭運鵬當時以幹事長身分，協調行政院降低桃園市負擔成為總工程的25%約257億元，這整個過程誰有用心、誰沒用心，誰挺桃園、誰不挺桃園是非常清楚的。

鄭文燦表示，平鎮鄉親希望有平鎮車站，這一天終於等到平鎮車站的動工，這一段有3.74公里，從中壢區龍岡路一直延伸到台66線快速道路，這也是鐵路地下化工程最困難路段，還要穿越老街溪，總工程經費是145億元，可以說是鐵路地下化關鍵的一段。

鄭文燦說，要特別謝謝鄭運鵬委員，協調行政院降低了桃園負擔，在張善政擔任行政院副院長階段，當時行政院要求桃園負擔800多億，蔡總統上任後歷經三任行政院長，終於在蘇貞昌院長階段，鄭運鵬委員以幹事長身分協調桃園鐵路地下化由桃園市政府負擔25%約257億元。

鄭文燦還說，鐵路高架化桃園負擔199億元，鐵路地下化我們負擔257億元，只差58億，其中新增差不多800億都由中央負擔，桃園負擔差不多，但鐵路變地下化，沿線18公里那麼有8個車站，包括桃園站、內壢站、中壢站，另增設了鳳鳴站、中路站、桃園醫院站、中原站與平鎮站。8個車站一個車站一個標案，第一個標案已標出，這個標案就是平鎮車站，3.74公里145億元，未來施工過程會比較辛苦，我們會全力以赴。平鎮地上臨時站也已先行動工，約在民國115年5月可使用，民國119年可完成平鎮地下站。平鎮鄉親等了20年的平鎮車站，四年後可先行使用地上站，這是件非常不容易事情，未來平鎮會有此車站外，還有平鎮龍潭線、中豐路的平鎮新都站，新的重劃區，平鎮的發展會完全不一樣。明年龍慈路也要動工，經過平鎮獅子林到達台66線快速道路，讓平鎮人可以更快速使用台66線。

▲桃園市長候選人鄭運鵬出席台鐵地下化平鎮車站工程開工儀式，會後致詞感謝行政院長蘇貞昌與鄭文燦市長堅持才讓此案推動落實。（圖／鄭運鵬競辦提供）

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