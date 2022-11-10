　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台科大運用常壓電漿技術　提升模具硬度與使用年限

▲▼台科大機械系特聘教授郭俞麟（圖左）帶領研究團隊，將常壓電漿用於模具，增加耐用並獲獎。（圖／台科大提供）

▲台科大機械系特聘教授郭俞麟（圖左）帶領研究團隊，將常壓電漿運用於模具，提升硬度與使用年限。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

模具產業是台灣產業供應鏈是不可或缺的一環，台科大機械系團隊，將常壓電漿技術實際運用在冷作模具鋼，在常壓狀態且無須真空設備下，短短十分鐘內就能輕鬆提升模具的耐磨耗特性與硬度，不僅增長模具使用年限，更提供短時間綠色製程，相關研究也受國科會經費支持，並獲得中華民國發明專利與美國專利，也提升台灣模具產業競爭力。

去年（110年）台灣的模具產業產值約522億元，每一副模具可再為航太、汽機車、金屬製品、電子與醫療生技等產業，創造出10到50倍的產品產值，估算台灣生產模具所衍生的產品產值，累計超過2.4兆，故提升模具使用壽命，以及提供綠色環保製程，對台灣產業發展至關重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台科大機械系特聘教授郭俞麟（圖右）帶領研究團隊，將常壓電漿用於模具，增加耐用並獲獎。（圖／台科大提供）

▲台科大機械系特聘教授郭俞麟（圖右）帶領研究團隊，將常壓電漿運用於模具，增加耐用性。（圖／台科大提供）

台科大機械系特聘教授郭俞麟帶領的電漿創新實驗室團隊，主要研究是將常壓電漿表面改質技術，應用在各種不同產業，這次將常壓電漿運用於冷作模具鋼，利用常壓電漿噴射束對模具鋼表面進行滲氮處理，以提升模具鋼的機械性質及其使用壽命。

郭俞麟指出，電漿技術已廣泛應用於各產業上，但傳統電漿最大問題就是需要在真空環境下進行相關作業，且需透過昂貴真空設備及花費大量時間，而常壓電漿的特性在於操作時不受到零件尺寸限制，除增加處理範圍面積，也可選擇將製程按圖案化與局部區域處理，此時，再結合機械手臂達到自動化處理，使材料品質更穩定又環保。

郭俞麟進一步表示，團隊研發的製程與傳統的氮化製程相比，常壓電漿系統在常壓下進行，無須使用封閉式爐體，而是使用半封閉式空間下完成該製程，且製程時間短和能源消耗低等特性，這些優勢條件下達成冷作模具鋼的表面技術處理；目前團隊在各種類型的鋼材測試也都相當成功，提供台灣模具產業對於未來模具鋼的表面處理提出一項新的技術，並且透過此技術，凸顯出此項製程在短時間處理與綠色製程的特點。

郭俞麟指導的機械所學生蔡明駿與郭兆渝，也因此獲得模具工會論文獎傑出獎肯定，蔡明駿表示，冷作模具鋼在產業界應用十分廣泛，像是冷沖模、藥材模具、塑膠射出成型模具以及工業用刀等產業，但使用過程中易發生金屬磨耗性或失效等問題，使模具使用壽命降低，故在金屬內部還保有其韌性情形下，將模具鋼進行短時間下的表面改質，通過製程在表面形成耐磨耗與高硬度層，改良模具鋼在應用上的耐磨耗與耐衝擊性能力，藉此提升模具的使用年限。

▲▼台科大機械系特聘教授郭俞麟帶領團隊，將常壓電漿用於模具，增加耐用並獲獎。（圖／台科大提供）

▲台科大機械系特聘教授郭俞麟帶領研究團隊，將常壓電漿運用於模具，增加耐用性。（圖／台科大提供）

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／元大遭金管會重罰600萬！　前理專跟8客戶借錢1952
快訊／隧道客運撞G-Class！車頭爛毀　全面封閉回堵
死後當選！美議員選前癌逝　選民堅持投他「得票率逾85%」
明天千年一遇「13個1」！　民俗專家：準備6水果轉運又圓滿
全台最大網路賭博J董被抓了！年賺170億　送女友77個名牌包
北市圖書館有人10樓墜落！　民眾嚇壞
NBA離譜烏龍！他忘記上場害球隊「4打5」　被輕鬆投三分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨文化饗宴　嘉藥幼保異國美食奪佳績

台科大運用常壓電漿技術　提升模具硬度與使用年限

只要500元！限量壽山動物園認養卡快來收藏　「免費入園」玩整年

12星座「最新一周運勢」！巨蟹桃花大綻放、天蠍美夢成真

候選人看板「一生懸念」網笑翻！團隊解釋：沒有誤用或濫用日文喔

明天千年一遇「13個1」！民俗專家：這動作+這樣吃...轉運又圓滿

追不上病毒變異「打次世代疫苗沒用？」　羅一鈞：重症保護無影響

手刀搶！高雄星級飯店「每人1111」　月底前免費升等還可搭摩天輪

改善月經貧窮　大豐國小學生縫製布衛生棉「跨海送非洲」　

坐月子餵奶「只能吃素」...婆婆斥：吃葷罪大惡極　人妻崩潰痛哭

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

泰2.1m窄巷成塞車救星 幾乎與車同寬人人搶走

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

跨文化饗宴　嘉藥幼保異國美食奪佳績

台科大運用常壓電漿技術　提升模具硬度與使用年限

只要500元！限量壽山動物園認養卡快來收藏　「免費入園」玩整年

12星座「最新一周運勢」！巨蟹桃花大綻放、天蠍美夢成真

候選人看板「一生懸念」網笑翻！團隊解釋：沒有誤用或濫用日文喔

明天千年一遇「13個1」！民俗專家：這動作+這樣吃...轉運又圓滿

追不上病毒變異「打次世代疫苗沒用？」　羅一鈞：重症保護無影響

手刀搶！高雄星級飯店「每人1111」　月底前免費升等還可搭摩天輪

改善月經貧窮　大豐國小學生縫製布衛生棉「跨海送非洲」　

坐月子餵奶「只能吃素」...婆婆斥：吃葷罪大惡極　人妻崩潰痛哭

新北第5選區／才揭露花蓮性侵案！顏維勳拚最後衝刺　趕回板橋拜票

李毓芬突刪光IG貼文後　「若隱若現17秒影片」又外流！

日月光5年內投資3億美金　馬來西亞檳城半導體封測新廠開工動土

栢麗廳平日晚晚餐買一送一！餐飲搶推雙11優惠　買餐盒送11根香腸

俄從烏克蘭城市撤軍　拜登口誤「說成伊拉克」腦袋當機13秒片瘋傳

中信盃黑豹旗／東山女黑豹初體驗　獲保送隊友提醒才知道

慶中信兄弟二連霸！「穿球衣或戴球帽」來玩樂園　門票下殺399元

跨文化饗宴　嘉藥幼保異國美食奪佳績

元大前理專跟8客戶借錢1952萬　遭金管會重罰600萬

日婦人臥軌「卡車底」奇蹟生還！　躺進37cm縫隙毫髮無傷

6天沒洗臉「滿滿黑頭」猖狂冒出 全臉粉刺連根拔起...過程超療癒

生活熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

跌落神壇！「好市多1夯食」悄降價　會員：吐一整天

這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」網搖頭：好累

起底「瑟瑟柯學也峰狂」6大咖管理員

霉運結束了！血月後「4星座」財運爆棚　

加盟廖老大「沒捐3000」收存證信函　下場超悲慘

她怨鄰車停太近沒道歉　網風向卻逆轉

獨／搶BLACKPINK！「地獄1場景」驚呆她

爭鮮雙11推「名字有丨丨」免費吃！網卻罵翻：沒誠意

「夢幻逸品」買半年！他開機不到2次　網友：想買都沒貨

女兒除夕拒回娘家！單親媽心碎「嫁人就變了」

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

更多熱門

相關新聞

文物桌遊應用教育現場　台科大連兩年奪國際教育遊戲競賽大獎

文物桌遊應用教育現場　台科大連兩年奪國際教育遊戲競賽大獎

台科大侯惠澤教授團隊以認知心理學、行為分析等專業理論為基礎，開發遊戲學習應用在教育現場，和故宮合作「乾隆皇帝要出巡」文物桌遊，以及與國泰人壽合作的「WinWin保險+」，連續兩年獲得國際教育遊戲競賽首獎與銀獎肯定，團隊除了發展桌遊，近期更開發一系列線上決策遊戲，深獲企業好評。

全國工業類科實作競賽

全國工業類科實作競賽

「魔毯」石墨烯可同時產水電　台科大團隊奪研發界奧斯卡獎

「魔毯」石墨烯可同時產水電　台科大團隊奪研發界奧斯卡獎

台科大58教授入選全球頂尖科學家　台灣技職校院第一

台科大58教授入選全球頂尖科學家　台灣技職校院第一

撼訊科技力挺！　臺灣科技大學產學創新學院揭牌

撼訊科技力挺！　臺灣科技大學產學創新學院揭牌

關鍵字：

常壓電漿台科大模具郭俞麟

讀者迴響

熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面