台科大運用常壓電漿技術　提升模具硬度與使用年限

▲台科大機械系特聘教授郭俞麟（圖左）帶領研究團隊，將常壓電漿運用於模具，提升硬度與使用年限。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

模具產業是台灣產業供應鏈是不可或缺的一環，台科大機械系團隊，將常壓電漿技術實際運用在冷作模具鋼，在常壓狀態且無須真空設備下，短短十分鐘內就能輕鬆提升模具的耐磨耗特性與硬度，不僅增長模具使用年限，更提供短時間綠色製程，相關研究也受國科會經費支持，並獲得中華民國發明專利與美國專利，也提升台灣模具產業競爭力。

去年（110年）台灣的模具產業產值約522億元，每一副模具可再為航太、汽機車、金屬製品、電子與醫療生技等產業，創造出10到50倍的產品產值，估算台灣生產模具所衍生的產品產值，累計超過2.4兆，故提升模具使用壽命，以及提供綠色環保製程，對台灣產業發展至關重要。

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▲台科大機械系特聘教授郭俞麟（圖右）帶領研究團隊，將常壓電漿運用於模具，增加耐用性。（圖／台科大提供）

台科大機械系特聘教授郭俞麟帶領的電漿創新實驗室團隊，主要研究是將常壓電漿表面改質技術，應用在各種不同產業，這次將常壓電漿運用於冷作模具鋼，利用常壓電漿噴射束對模具鋼表面進行滲氮處理，以提升模具鋼的機械性質及其使用壽命。

郭俞麟指出，電漿技術已廣泛應用於各產業上，但傳統電漿最大問題就是需要在真空環境下進行相關作業，且需透過昂貴真空設備及花費大量時間，而常壓電漿的特性在於操作時不受到零件尺寸限制，除增加處理範圍面積，也可選擇將製程按圖案化與局部區域處理，此時，再結合機械手臂達到自動化處理，使材料品質更穩定又環保。

郭俞麟進一步表示，團隊研發的製程與傳統的氮化製程相比，常壓電漿系統在常壓下進行，無須使用封閉式爐體，而是使用半封閉式空間下完成該製程，且製程時間短和能源消耗低等特性，這些優勢條件下達成冷作模具鋼的表面技術處理；目前團隊在各種類型的鋼材測試也都相當成功，提供台灣模具產業對於未來模具鋼的表面處理提出一項新的技術，並且透過此技術，凸顯出此項製程在短時間處理與綠色製程的特點。

郭俞麟指導的機械所學生蔡明駿與郭兆渝，也因此獲得模具工會論文獎傑出獎肯定，蔡明駿表示，冷作模具鋼在產業界應用十分廣泛，像是冷沖模、藥材模具、塑膠射出成型模具以及工業用刀等產業，但使用過程中易發生金屬磨耗性或失效等問題，使模具使用壽命降低，故在金屬內部還保有其韌性情形下，將模具鋼進行短時間下的表面改質，通過製程在表面形成耐磨耗與高硬度層，改良模具鋼在應用上的耐磨耗與耐衝擊性能力，藉此提升模具的使用年限。

▲台科大機械系特聘教授郭俞麟帶領研究團隊，將常壓電漿運用於模具，增加耐用性。（圖／台科大提供）