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「魔毯」石墨烯可同時產水電　台科大團隊奪研發界奧斯卡獎

▲▼台科大應用科研所教授洪維松帶領團隊，研發出可同時產水、產電的「魔毯」石墨烯，獲得研發界奧斯卡獎。（圖／台科大提供）

▲台科大應用科研所教授洪維松（左一）帶領團隊，研發出可同時產水、產電的「魔毯」石墨烯，獲得研發界奧斯卡獎。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

缺水、缺電是目前全球面臨的嚴重議題，台科大應用科技研究所教授洪維松帶領團隊，研發出可同時產水、產電的「魔毯」石墨烯，獲得「研發界的奧斯卡獎」之稱的「全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）」，也是今年台灣唯一獲獎的大專校院，該技術將可應用在太陽蒸餾產水與海浪發電，同時解決缺水缺電的問題。

今年邁向第60屆「全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）」，被譽為「研發界的奧斯卡獎」，主要表彰具有技術意義的新商業產品、技術、科學等，長期一直是電信、物理、製造和生物技術等學術和業界重視，在科技圈頗具盛名，每年更固定評選出該年具代表性的創新科技。

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▲▼台科大應用科研所教授洪維松帶領團隊，研發出可同時產水、產電的「魔毯」石墨烯，獲得研發界奧斯卡獎。（圖／台科大提供）

▲台科大應用科研所教授洪維松（右三）帶領團隊，以「可同時產水產電的石墨烯」獲2022全球百大科技研發獎。

其中洪維松帶領團隊，以「可用於同時產水-產電的黑色魔毯」在今年獲獎，洪維松說，黑色魔毯指的是把石墨烯漿料均勻壓平乾燥後，變成有金屬光澤的黑色薄膜，而利用石墨烯太陽蒸發器，將薄膜作為海浪發電裝置，可以產生全天候能量，用在海洋波浪發電同時，還能將海水轉換為達世界衛生組織標準的安全飲用水。

洪維松進一步指出，石墨烯薄膜可同時用於太陽蒸餾產水與海浪發電的可行性，也可以輕易地製成放大，不僅能兼顧再生能源，也持續獲得安全的飲用水，可以一次就解決缺水缺電的問題。

石墨烯技術困難之處在於如何調配、均勻分散及塗佈技術，洪維松指出，能將這些做好發電效能才會好，團隊開發的產品，在壓電領域有良好表現，正壓電係數與市面薄膜相同，而逆壓電係數更大於市面壓電薄膜6倍之多，不論在感測器或是致動器，都有應用的可行性，而且團隊的石墨烯塗佈技術更獲英國牛津大學技術創新平台協助推廣。

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