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文物桌遊應用教育現場　台科大連兩年奪國際教育遊戲競賽大獎

▲▼台科大侯惠澤教授團隊與故宮合作「乾隆皇帝要出巡」文物桌遊及與國泰人壽合作的「WinWin保險+」，連續兩年獲得國際教育遊戲競賽首獎與銀獎肯定。（圖／台科大提供）

▲台科大侯惠澤教授團隊與故宮合作「乾隆皇帝要出巡」文物桌遊及與國泰人壽合作的「WinWin保險+」，連續兩年獲得國際教育遊戲競賽肯定。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台科大侯惠澤教授團隊以認知心理學、行為分析等專業理論為基礎，開發遊戲學習應用在教育現場，和故宮合作「乾隆皇帝要出巡」文物桌遊，以及與國泰人壽合作的「WinWin保險+」，連續兩年獲得國際教育遊戲競賽首獎與銀獎肯定，團隊除了發展桌遊，近期更開發一系列線上決策遊戲，深獲企業好評。

台科大指出，侯惠澤教授團隊多年，來以認知心理學、行為分析等專業理論為基礎，設計各式教育桌遊及創新教學方法，並開發許多桌遊，像是歷史遊戲「走過台灣」、學習英語的「台灣走透透」、將化學變得平易近人的「化學事」，近年來更協助醫院、壽險業、博物館、觀光局發展桌遊，不僅透過桌遊介紹文物、歷史、景點，更幫助許多企業人力資源訓練。

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侯惠澤則說明，除了玩遊戲，團隊還從本質面、理論面來設計遊戲，不僅清楚設定遊戲目標和學習目標，透過鷹架理論導向活動中的學習成效與學習行為，也會前後測量學習成效，讓玩得人可以「擬真」玩樂又真的有效。希望透過遊戲，讓參與度低的人動機變強，讓學習成就高的能深度思考及發揮創造力，不論是學習或教育訓練，都變得快樂且更具啟發性。

▲▼台科大侯惠澤教授團隊與故宮合作「乾隆皇帝要出巡」文物桌遊及與國泰人壽合作的「WinWin保險+」，連續兩年獲得國際教育遊戲競賽首獎與銀獎肯定。（圖／台科大提供）

▲台科大侯惠澤教授團隊，與企業合作規劃遠距教育訓練模組，設計企業決策遊戲，讓員工模擬情境因應演練機會，並從中反思學習。（圖／台科大提供）

侯惠澤研究團隊近年來成果豐碩，與故宮首創文物桌遊「乾隆皇帝要出巡」勇奪英國「國際教育遊戲競賽」「非數位遊戲競賽」首獎，台科大指出，該桌遊以乾隆南巡為主題，讓玩家化身臣子，玩家在遊戲中就能認識故宮書畫，乾隆南巡攜帶的書畫都典藏在故宮，民眾還沒看展覽也能古文物貼近生活，看過展覽的人也能加深印象。

至於另一款「WinWin保險+」，台科大表示，是一款專業的保險產業模擬經營遊戲，遊戲機制中結合保險專知與認知學習理論，透過思考營運策略配置資源，體驗產業運作實況，遊戲機制也包含風險發生及理賠，可以讓玩家在激烈的競爭與角色扮演情境下，學習複雜的保險經營知識，更是全台第一套將認知心理學應用在人才培育的創新開發。

侯惠澤指出，企業教育訓練的成本很高，遊戲化的教育訓練，除了可以節省成本，也能推廣企業永續價值，尤其因為疫情關係，這幾年由實體桌遊轉戰線上，並與企業合作規劃遠距教育訓練模組，像是設計「誰是接班人」、「決戰策略力」的企業決策遊戲，讓員工模擬情境，有因應演練機會，並從中反思學習，也有「決戰戰情室」真的去辦案，培養用線索來解決問題的能力。

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