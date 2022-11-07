全國工業類科實作競賽　顏德維拿下模具組冠軍

▲第8全國工業類科實作競賽11月3、4日在勞動部雲嘉南分署舉行，新竹高工顏德維，拿下模具組冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第8全國工業類科實作競賽11月3、4日在勞動部雲嘉南分署舉行，全台有15縣市、29所高中職、共52位選手齊聚一較高下，其中就讀新竹高工的顏德維，賽前集訓1個月、每日練習逾12小時，終於拿下模具組冠軍，他希望繼續迎戰11月底的工科技藝競賽，以及2023年國技能競賽，透過競賽順利保送國立科技大學。

此場競賽係由雲嘉南分署、國立虎尾科大與友嘉集團合作舉辦，雲嘉南分署秘書曾秋瑾表示，分署長期來透過產官學三方合作落實人才向下扎根，希冀透過實務競賽及職訓來培育工具機人才，學員訓後可從事機具操作、模具設計工程師、產品打樣工程師等待遇頗佳的技師工作，另也同步補實業界對工具機人才的缺口，促進轄區產業發展。

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模具組奪冠選手是目前就讀新竹高工三年級的顏德維，因為喜歡動手實作以及跟隨哥哥的腳步，進而投入機械加工科的領域，本次是首度參加全國工業類實作競賽，但比賽前半年就開始利用夜間留校練習，賽前一個月更是每天至少訓練12小時，終於不負眾望於本項競賽中獲得第一名。

「為了競賽自己猜題試作，就是要奪冠」，顏德維說一拿到比賽物件圖時，就發現題目與往常公告題型不同，還好為了競賽自己有模擬猜題試作，才能在本次競賽中脫穎而出；此外，也希望透過競賽管道順利保送國立科大，接下來將持續加強練習準備月底的工科賽與明年全國技能競賽，希望自己能保持最佳狀態，持續在機械加工領域深造。

本場比賽分為車床組及模具組，選手必須運用各式刀具做出指定的加工件，尺寸精準度成為勝負關鍵，競爭相當激烈，包括雲嘉南分署秘書曾秋瑾、友嘉集團執行長林勤喻、虎尾科技大學校長張信良等人都到場為選手加油打氣，歷經4小時的復賽成績終於揭曉，分別由新竹高工顏德維與埔里高工陳大山獲得模具組及車床組冠軍，兩人各可帶走4萬元獎金。