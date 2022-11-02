台科大58教授入選全球頂尖科學家　台灣技職校院第一

▲台科大共有58教授入選全球頂尖科學家，人數為台灣技職校院第一。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2021年「全球前 2% 頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists 2021）」日前公布，台灣科技大學今（2日）表示，共有48位教授入選「終身科學影響力排行榜（1960 - 2021）」，41位教授進入「2021年度科學影響力排行榜」，扣除31位教授同時進入兩份榜單，共有58位教授入選，為國內技職校院第一，其中又以工程、資訊通信領域入榜人數最多。

史丹佛大學透過 Scopus 的論文影響力數據，在10月公布2021年「全球前 2% 頂尖科學家榜單」，該團隊從近800萬名科學家中遴選出世界排名前2%的科學家，涵蓋「應用科學「健康科學、自然科學、經濟與社會科學、藝術、人文」等五大面向，並選出「終身科學影響力排行榜（1960-2021）」以及「2021年度科學影響力排行榜」榜單。

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台科大全校專任教師約420名，台科大表示，總計有58位教授入選「全球前 2% 頂尖科學家榜單」，入榜率約14%，若以領域別區分，台科大以工程、資訊通信領域入榜人數最多，約有30位教授入選，其次為能源、材料、化學、物理、社會科學等領域。

台科大指出，58位入榜教授當中，包含玉山學者應科所鍾台生榮譽講座教授、國家講座化工系黃炳照講座教授，還有今年獲得中國工程師學會傑出工程教授獎的營建系歐章煜講座教授、國家磐石關懷獎章得主管理學院盧希鵬特聘教授、曾獲師鐸獎的數位所黃國楨講座教授、侯惠澤特聘教授等，分別在化工、能源、營建、資訊、教育等領域入選「終身科學影響力排行榜（1960 - 2021）」獲得亮眼成績。