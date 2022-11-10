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台南仁德在地企業　捐贈滅火毯及救災器材

▲寶環保科技有限公司、昭通興業有限公司及楊明憲先生，聯合捐贈第五救災救護大隊滅火毯5件及救災器材一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲寶環保科技有限公司、昭通興業有限公司及楊明憲先生，聯合捐贈第五救災救護大隊滅火毯5件及救災器材一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局10日於文賢消防分隊，辦理使來寶環保科技有限公司、昭通興業有限公司及楊明憲先生，聯合捐贈第五救災救護大隊滅火毯5件及救災器材一批捐贈儀式，由蘇偉誠副大隊長代表受贈。感謝吳禹寰議員的媒合及仁德在地企業人士的善行義舉。

▲寶環保科技有限公司、昭通興業有限公司及楊明憲先生，聯合捐贈第五救災救護大隊滅火毯5件及救災器材一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

電動車普及後，不時傳出電動車起火意外，為防止電動車持續燃燒，利用滅火毯阻絕燃燒所需氧氣控制火勢避免浪費水資源。市議員吳禹寰表示，消防人員救災十分辛苦且充滿危險性，在得知利用滅火毯來阻絕火勢之訊息後，特別媒合仁德在地企業及人士共同捐贈滅火毯5件及救災器材及裝備一批供消防人員在執行電動車火警及災害搶救上能有更好的救災效率及安全防護，降低電動車復燃情形發生。

▲寶環保科技有限公司、昭通興業有限公司及楊明憲先生，聯合捐贈第五救災救護大隊滅火毯5件及救災器材一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，鑒於環保及科技趨勢，電動車大量出現，不同於以往之汽柴油車輛，以大量鋰電池蓄電做為電力驅動車輛之主要動力來源，特別呼籲民眾駕駛電動車輛時，務必熟悉車輛操作方式並了解車體構造，以避免操作或保養不當造成意外事故。

電動車事故搶救上不同於以住汽柴油車輛一旦起火時消防搶救程序比油車複雜許多，搶救所需水量亦比油車要來得多，本次捐贈的裝備將配發予仁德、文賢、保西、歸仁及關廟分隊使用，相信可以增進汽機車火警，尤其是電動車火警上的搶救效率及有效守護民眾生命安全，造福民眾。非常感謝使來寶環保科技有限公司、昭通興業有限公司及楊明憲先生共同捐贈滅火毯及救災器材一批。此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進了災害搶救之效能，造福民眾。

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