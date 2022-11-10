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台南七股「漁電共生」助養殖業科技轉型　在地青年：看見希望

▲「台南七股漁電共生太陽光電廠」，31日舉行開工典禮，市長黃偉哲期許這個案場未來能樹立一個很好的示範場域，讓養殖業結合綠能業者齊頭並進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南七股漁電共生太陽光電廠」舉行開工典禮，讓養殖業結合綠能業者齊頭並進。（圖／記者林悅翻攝）

地方中心／台南報導

台灣正邁向2050淨零碳排路徑，透過大力發展再生能源，提升國家與產業在國際上的競爭力，而太陽光電擔負最重要的角色，其中「漁電共生」則承擔了4.4GW目標，約可產生近40億度電，而在台南七股正在進行「漁電共生」轉型。

台南七股小漁村，養殖戶黃大哥說：「傳統室外養殖方式，不只容易遭遇天候、溫度、水質等因素影響，更讓魚蝦時刻暴露在疾病的風險當中，往往會因鳥類排泄或其他因素，就讓一整池魚蝦染疫，而隨病毒長年累積，就會逐年影響養殖產量。架設能遮風避雨的太陽能板後，養的魚蝦較能在穩定環境中成長，也減少受到鳥類攻擊或帶來疾病，或因大風雨、過度曝曬，導致塭池水質鹽份不斷改變，魚苗不適夭折，預期相同面積產量比沒有架設光電板前平均會多出兩成」。

另外一位養殖戶楊大哥說：「經過日曬雨淋和潮汐侵蝕，導致鄰近的塭堤有坍崩的危險，和我合作的光電公司，除了在施工前充份跟我溝通太陽能板的配置及未來的捕撈動線外，甚至在知曉塭堤會有坍崩的危險後，更主動利用光電基樁工程來增強塭堤強度，以往自己管理漁場環境顯的有些力不從心，有了光電業者的加入後，對於整個養殖環境的提升與維護更有信心，也第一次感受到了團隊的力量」！

▲「台南七股漁電共生太陽光電廠」，31日舉行開工典禮，市長黃偉哲期許這個案場未來能樹立一個很好的示範場域，讓養殖業結合綠能業者齊頭並進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南七股漁電共生太陽光電廠」舉行開工典禮，讓養殖業結合綠能業者齊頭並進。（圖／記者林悅翻攝）


傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。不過現在七股地區，有一群在地養殖青年卻看見了七股轉變和漁村升級的曙光。

他們認為和漁電共生的養殖團隊接觸並接受他們的輔導，新穎的養殖觀念再結合智能養殖科技，只要有一支智慧型手機就能掌握魚塭狀況，提前做好防範或啟動緊急應變措施，減少損失進而提升養殖效益，智慧養殖技術不僅看到新希望，也將是臺灣農漁轉型通往永續發展的重要路徑，面對轉型，面對改變，總會有陣痛期，也需要時間去適應，但傳統農漁村轉型升級是必經之路，唯有改變才能讓七股走出不同的道路，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。

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