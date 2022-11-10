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台南槍手8分鐘連開88槍！騎車奔1.5km警告謝財旺、郭再欽

▲▼台南學甲槍案，台南市議員謝財旺服務處。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員謝財旺服務處、民進黨中執委郭再欽的化學工廠遭同一槍手連開88槍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市學甲區10日凌晨驚傳槍案，台南市議員謝財旺服務處凌晨3時6分，遭槍手持衝鋒槍朝鐵門連開30槍，沒想到民進黨中執委郭再欽的化學工廠也遭到槍擊，警方調查後發現2件為同一人所為，事實上2地距離約1.5公里，騎車5分鐘就可抵達，目前警方已向檢察官聲請拘票及境管追緝嫌犯。

回顧案發過程，槍手今日凌晨2時58分先前往民進黨中執委郭再欽位於學甲工業區的工廠，持衝鋒槍射擊至少58槍，再騎機車離開，8分鐘後，槍手抵達1.5公里外的台南市議員謝財旺服務處，再持槍狂轟30槍，2地共擊發88槍。

▲▼台南學甲槍擊案，台南市議員謝財旺服務處（圖／翻攝自Google街景圖）

▲謝財旺服務處與郭再欽化學工廠距離僅1.5公里，5分鐘車程即可抵達。（圖／翻攝自Google街景圖）

據悉，槍手疑以郭、謝為目標槍擊警告示威，疑非因選舉因素，是否與財物糾紛有關及確實槍擊原因及案情，仍需槍手到案才能進一步釐清，幕後是否有人唆使、動機將是檢警偵辦重點。

據了解，郭再欽為民進黨中執委，在台南學甲地區係知名人物，近年屢因自家公司遭檢舉濫倒爐渣污染農地被查辦，2015年學甲區爆出大範圍農地遭非法掩埋爐渣，高達7萬斤爐渣米(約4.2萬公斤)差點流入市面，郭再欽雖遭檢調查辦，但卻受限於《廢棄物管理法》規定「須致污染環境，且須達毒物標準」等標準，導致爐渣污染農地事實明確，卻因未達毒物標準，讓郭獲不起訴。

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