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台南議員交棒女兒競總遭轟30槍　警鎖定槍手同步追緝藏鏡人

▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡，初步查出係1名歹徒連開 30槍以上，警告意味濃，學甲分局據報封鎖現場採證，並報請檢察官調查偵辦，目前已掌握特定對象追緝中，同時也研判幕後有人操控教唆。

▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10日凌晨3時許，民眾撥打110報稱於台南市學甲區市議員謝財旺服務處（亦係市議員候選人謝舒凡競選總部）聽見疑似鞭炮聲，經學甲警分局派員前往查看，發現該服務處旁倉庫鐵門有多處彈孔痕跡，現場散布多枚彈殼，無人受傷，研判警告意味濃厚。員警接獲報案後趕赴現場採證。初步發現疑似為1名男子騎乘機車至服務處持槍對門口開了數槍隨後離去，清點案發現場彈孔約30處、遺留彈殼約30發，目前已掌握特定對象查緝中。

▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局局長方仰寧於案發後即率同該局刑警大隊、刑事鑑識中心人員趕赴現場，並成立專案小組、全力破案。關於市議員及候選人人身安全，方仰寧局長亦指示學甲警分局派遣隨扈貼身保護 ，服務處24小時派員加強安全維護 ;目前已鎖定涉案嫌犯1名，除譴責暴力外，將循線儘速釐清案情、全力緝拿兇嫌到案。

▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市議員謝財旺，現年60歲，無黨籍，歷任南縣區漁會第6、7屆理事；第8屆監事、台南縣學甲鎮民代表會第9屆代表、第10屆主席；台南市議會第1屆及第2屆市議員，2022年未參與台南市議員選舉，由其女兒謝舒凡以民進黨籍身分接棒參選第二選區大北門市議員（學甲、將軍、北門、佳里、七股、西港區），10月18日才盛大舉辦競選總部成立大會，台南市長黃偉哲親自到場授旗站台。

▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝財旺是學甲區出身市議員，在地深耕基層數十年，基層實力雄厚，此次未參與市議員選舉，由其女兒謝舒凡接棒。（圖／翻攝自謝舒凡臉書，下同）

▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員謝財旺服務處，10日凌晨遭不詳歹徒朝鐵門開槍，服務處鐵門滿是彈孔，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝財旺是學甲區出身市議員，在地深耕基層數十年，基層實力雄厚，此次未參與市議員選舉，由其女兒謝舒凡接棒，從歹徒朝服務處大門開槍來看，槍手警告意味濃厚，台南市警局長方仰寧十分重視，已親自到學甲分局坐鎮指揮偵辦，是不是與選舉有關，有待檢警進一步調查釐清。

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