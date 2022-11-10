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台南槍手兩地狂轟88槍！黃偉哲陣營郭再欽住處也遭衝鋒槍掃射

▲台南市長黃偉哲及台南市警局長方仰寧強調掌握特定對象全力追緝拘提及聲請境管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨中執委郭再欽位於學甲的公司也遭槍手連開58槍，造成建物窗戶玻璃彈痕累累。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區1處科技公司，10日凌晨遭人持衝鋒槍連開58槍，造成建物玻璃門窗彈痕累累，幸好無人員受傷，台南市警方經調查發現該名槍手係先前往一間科技公司槍擊後，再轉往台南市議員謝進旺服務處開槍，2處至少射擊88發子彈，且是持衝鋒槍連射擊發，警方已向檢察官聲請拘票及境管，務必將槍手追緝到案。

▲台南市長黃偉哲及台南市警局長方仰寧強調掌握特定對象全力追緝拘提及聲請境管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧指出，10日凌晨3時6分許，台南市議員謝進旺服務處被1名騎機車的槍手，持衝鋒槍朝鐵門連開30槍，經查鐵門上有彈孔30孔，也找到30發彈殼，槍手開槍後騎機車逃逸。

▲台南市長黃偉哲及台南市警局長方仰寧強調掌握特定對象全力追緝拘提及聲請境管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧指出，警方刑大及各分局成立專案小組，調閱監視器以車追人時，發現槍手在案發前先到學甲區1處科技公司開槍，槍手自圍牆外，以同1把衝鋒槍連發射擊至少58槍，研判少打掉2個彈匣（彈匣1個可裝32發子彈），槍手以衝鋒槍連發射擊2個彈匣後，再前往謝進旺議員服務處槍擊。因該公司晚上無人員留守，所以無人員傷亡，但造成物外觀玻璃彈痕累累。警方研判2起槍擊案槍手係同1人，作案槍枝也是同1枝衝鋒槍。

▲台南市長黃偉哲及台南市警局長方仰寧強調掌握特定對象全力追緝拘提及聲請境管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警方案發後已報請台南地檢署檢察官偵辦，警方已聲請拘票及境管，務必將該名槍手緝捕到案，釐清犯案動機及相關案情中。

▲台南市長黃偉哲及台南市警局長方仰寧強調掌握特定對象全力追緝拘提及聲請境管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃哲也親自前往學甲分局了解槍擊案案情，並表示選舉期間十分敏感，維護治安沒有假期，任何刑事案件警方均會全力查緝，確保選舉治安與安全。

另外，民進黨中執委、台南市長黃偉哲陣營大老郭再欽學甲住處也傳遭槍擊，窗戶玻璃疑被子彈擊破，外觀窗戶玻璃彈痕累累，但該案是否為槍擊事件，與謝進旺案否有關，正由學甲分局警方調查偵辦中。

據了解，該被槍擊的科技公司外傳是郭再欽所有，槍手疑以郭、謝為目標槍擊警告示威，疑非因選舉因素，是否與財物糾紛有關及確實槍擊原因及案情，仍需槍手到案才能進一步釐清，幕後是否有人唆使、動機將是檢警偵辦重點。

據了解，郭再欽為民進黨中執委，在台南學甲地區係知名人物，近年屢因自家公司遭檢舉濫倒爐渣污染農地被查辦，2015年學甲區爆出大範圍農地遭非法掩埋爐渣，高達7萬斤爐渣米(約4.2萬公斤)差點流入市面，郭再欽雖遭檢調查辦，但卻受限於《廢棄物管理法》規定「須致污染環境，且須達毒物標準」等標準，導致爐渣污染農地事實明確，卻因未達毒物標準，讓郭獲不起訴。

2019年學甲區李姓里長向市府檢舉，稱原爐渣毒田旁另有3筆農地也遭污染，但台南環保局卻僅輕罰了事，引起極大輿論風波。

郭再欽的爐渣污染案經監察院主動介入調查後，認定台南市政府怠於稽查，不僅導致學甲土地遭填埋大量爐渣，甚至因超過懲處時效無法裁處涉案公司，因此糾正台南市政府。

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