台南槍手兩地狂轟88槍！黃偉哲陣營郭再欽住處也遭衝鋒槍掃射

▲民進黨中執委郭再欽位於學甲的公司也遭槍手連開58槍，造成建物窗戶玻璃彈痕累累。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區1處科技公司，10日凌晨遭人持衝鋒槍連開58槍，造成建物玻璃門窗彈痕累累，幸好無人員受傷，台南市警方經調查發現該名槍手係先前往一間科技公司槍擊後，再轉往台南市議員謝進旺服務處開槍，2處至少射擊88發子彈，且是持衝鋒槍連射擊發，警方已向檢察官聲請拘票及境管，務必將槍手追緝到案。

台南市警局長方仰寧指出，10日凌晨3時6分許，台南市議員謝進旺服務處被1名騎機車的槍手，持衝鋒槍朝鐵門連開30槍，經查鐵門上有彈孔30孔，也找到30發彈殼，槍手開槍後騎機車逃逸。

方仰寧指出，警方刑大及各分局成立專案小組，調閱監視器以車追人時，發現槍手在案發前先到學甲區1處科技公司開槍，槍手自圍牆外，以同1把衝鋒槍連發射擊至少58槍，研判少打掉2個彈匣（彈匣1個可裝32發子彈），槍手以衝鋒槍連發射擊2個彈匣後，再前往謝進旺議員服務處槍擊。因該公司晚上無人員留守，所以無人員傷亡，但造成物外觀玻璃彈痕累累。警方研判2起槍擊案槍手係同1人，作案槍枝也是同1枝衝鋒槍。

台南市警方案發後已報請台南地檢署檢察官偵辦，警方已聲請拘票及境管，務必將該名槍手緝捕到案，釐清犯案動機及相關案情中。

台南市長黃哲也親自前往學甲分局了解槍擊案案情，並表示選舉期間十分敏感，維護治安沒有假期，任何刑事案件警方均會全力查緝，確保選舉治安與安全。

另外，民進黨中執委、台南市長黃偉哲陣營大老郭再欽學甲住處也傳遭槍擊，窗戶玻璃疑被子彈擊破，外觀窗戶玻璃彈痕累累，但該案是否為槍擊事件，與謝進旺案否有關，正由學甲分局警方調查偵辦中。

據了解，該被槍擊的科技公司外傳是郭再欽所有，槍手疑以郭、謝為目標槍擊警告示威，疑非因選舉因素，是否與財物糾紛有關及確實槍擊原因及案情，仍需槍手到案才能進一步釐清，幕後是否有人唆使、動機將是檢警偵辦重點。

據了解，郭再欽為民進黨中執委，在台南學甲地區係知名人物，近年屢因自家公司遭檢舉濫倒爐渣污染農地被查辦，2015年學甲區爆出大範圍農地遭非法掩埋爐渣，高達7萬斤爐渣米(約4.2萬公斤)差點流入市面，郭再欽雖遭檢調查辦，但卻受限於《廢棄物管理法》規定「須致污染環境，且須達毒物標準」等標準，導致爐渣污染農地事實明確，卻因未達毒物標準，讓郭獲不起訴。

2019年學甲區李姓里長向市府檢舉，稱原爐渣毒田旁另有3筆農地也遭污染，但台南環保局卻僅輕罰了事，引起極大輿論風波。

郭再欽的爐渣污染案經監察院主動介入調查後，認定台南市政府怠於稽查，不僅導致學甲土地遭填埋大量爐渣，甚至因超過懲處時效無法裁處涉案公司，因此糾正台南市政府。