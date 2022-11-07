遭徐巧芯影射與陳時中十指緊扣　紙風車執行長：當事人蠻受傷的

▲任建誠、張敏宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯昨晚秀照片，指民進黨台北市候選人陳時中摟腰已婚女性友人，且一度十指緊扣，引起討論，而紙風車執行長張敏宜則說該場合是紙風車的餐敘，並籲徐請停止人身攻擊。張敏宜今（7日）與另位執行長任建誠召開記者會說明，透露昨晚第一時間有打電話給當事人李雅玲，並詢問整體狀況；張也說，李真的蠻受傷的。

徐巧芯6日晚間在臉書貼出一張照片，顯示陳時中與一名女子牽手。不久，徐巧芯再加碼三張照片，並表示，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬，而圖中女子為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，李的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺，一直摟著李女，也握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去。

消息傳出後，張敏宜留言表示，當天是紙風車的長輩宴請好友聚餐，李雅玲、丁金聰是受邀與會，而陳時中則在餐敘尾聲時才前來，向與會好友致意；現場是公開場合，文中不實的影射對李女非常不公平，請停止人身攻擊。

但徐巧芯回擊，「一、這組照片以及細節，據傳本來會成為新聞，但後來不了了之，於是在網路上傳開。二、陳時中是台北市長的候選人，言行舉止本來就收受到外界高度檢驗。三、有圖有真相，我沒有看到黑影就開槍，與已婚女性十指緊扣、緊緊摟住的行為照片中一清二楚，我只是單純描述事實。」

「四、身為已婚女性，我看到這組照片覺得很不舒服，不知道陳時中是否對其他的女性在聚餐後也是如此對待？更質疑未來如果陳時中擔任台北市長，將會有更多的聚會、餐會，是否也會用這個態度對待女性？」

針對照片上的餐敘，任建誠7日中午在記者會上指出，當天晚上餐會是企業長輩邀請的餐會，李雅玲、丁金聰是受邀名單中，陳時中當晚九時過後到場，結束就離開，而那張照片是陳離開時，由李、丁兩人陪同在旁，他跟張敏宜同樣也在場，所以不要再捕風捉影、看圖說故事。

任建誠表示，徐巧芯可能有選舉或不同考量，但這樣子真的傷害到很多無辜的人，或傷害李雅玲、丁金聰跟醫界朋友、前輩的關係，讓這些無辜的人受到傷害，這真的不道德，希望事件落幕回歸理性。

張敏宜則說，昨晚會留言主要是因為當天聚會都是她的好友們，所以不忍李雅玲被影射，也就是被看圖說話；陳時中那天致意完就走了，所以她們先送陳離開，「長輩要離開，基本上我們就是送他出來」，而李跟陳本來就是舊識，因此走出來時講一下話，「我想其實對他們來講也是非常正常」，畢竟是公開場合，不用有過多的臆測。

張敏宜也透露，事發後第一時間她有先打電話給李雅玲，還跟她說「我不是在旁邊嗎」，並詢問整體狀況，而李當下蠻驚慌的，「對她來講是很受傷的」，因為就是醫界的長輩，大家也都認識。不過張敏宜說，她不能代表李雅玲發言，但李真的蠻受傷的，因為真的只是很單純聚會；拍攝者未拍全程，而是只挑了一個當下，如此就看圖說故事，會令人很受傷。