林佳龍競辦證實！計程車車尾貼競選廣告有錢拿　侯辦：是否綁樁？

▲車尾貼林佳龍競選廣告的計程車。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者蘇晏男／新北報導

針對網路流傳計程車司機在車尾張貼民進黨新北市長候選人林佳龍的競選廣告貼紙，可獲得200至500元的報酬，林佳龍競辦7日指出，他們與計程車司機合作，代租500輛計程車的車尾空間張貼廣告，並無不法；但對手侯友宜的選辦則質疑，為何計程車廣告是找計程車司機？是不是在綁樁？

網路近日流傳3段影片，其中一則顯示一名男子向一名計程車司機詢問是否要貼民進黨新北市長候選人林佳龍的競選廣告貼紙於車尾，並給予200元；但男子講完後又改口稱，不須張貼，只要拍照就可以給200元，而該司機答應後當場的確就拿到現金，並說他朋友那邊是拿到500元。

對此，林佳龍競辦7日指出，他們於9月27日與四位計程車司機簽訂《車身廣告租賃協議書》，以兩個月為期，每台計程車1500元的廣告費用，請計程車司機代租下500輛計程車的車尾空間，張貼廣告，租約至11月25日止。雙方協定內容有白紙黑字為契約，內容並無不法。

林佳龍競辦說，他們於選舉期間廣告需求，除了計程車業者租賃廣告，也向公車廣告業者、看板廣告商租賃廣告版位，網路上以訛傳訛的影片，已經造成支持者的困惑，呼籲接獲影片的民眾，停止轉傳，勿再杯弓蛇影，也可以適時協助澄清。

至於計程車業者為何提供與合約內容金額不符的廣告費用，又指僅需拍照，不須張貼？林佳龍競辦說，正要求業者提供合理說法，如果有違約情事，不排除提前解除合約。

但侯友宜選辦發言人王敏旭則表示，根據林佳龍陣營指出，由這4名計程車司機，再找500輛計程車每台計程車1500元的廣告費用，請問這4名計程車司機是何方神聖？且從所附照片，可以看出都是「新北市」計程車，計程車駕駛是否都是新北市民？其中有沒有對價關係？

王敏旭也說，林佳龍陣營都說了，關於廣告項目會找公車廣告業者、看板廣告商租賃廣告版位，但唯獨計程車不找品牌計程車隊，卻是找計程車司機，請問計程車司機進行廣告業務，是否有開立發票？

王敏旭指出，林佳龍陣營要4名計程車司機，再找500部計程車，每台計程車可以獲得1500元，這是不是在為了選舉綁樁？太多太多的為什麼，看來只有當事人心知肚明，請林佳龍親自說明清楚。