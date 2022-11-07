任淡江大學學務長期間禁媒體入校？柯辦：與事實不符、綠營展露對大學校務運作無知

▲高雄市長候選人柯志恩辦公室指出，要把校務會議決議，說成是柯志恩能一人獨斷，如果不是刻意抹黑，那就是公然展露對大學校務運作的無知。（圖／柯志恩競選辦公室提供）



政治中心／綜合報導

高雄市長候選人柯志恩辦公室指出，綠營政治人物今早在立院召開記者會，指控柯志恩擔任淡江大學學務長期間，禁止媒體進入校園，嚴重箝制言論自由一事。柯志恩辦公室發言人孫玉霖表示，學校重要決策由校務會議決議，學務長只是校務會議的成員之一，其他包括各級主管、教師、學生、職員等代表，以淡江來說，大概200多位，重大事項議決更需2／3出席者同意，因此要把校務會議決議，說成是柯志恩能一人獨斷，並用女王來形容，如果不是刻意抹黑，那就是公然展露對大學校務運作的無知。

孫玉霖進一步說明：「其次，這群年輕夥伴和民進黨民代以淡江大學2015年6月召開的『第73次校務會議』聲稱柯志恩身為學務長竟然管制媒體、箝制言論自由的說法，更是與事實完全不符。」

孫玉霖指出，該案其實是2014年11月7日第72次校務會議的提案，提案人根本不是柯志恩，而是時任學生議會議長所提的臨時動議，理由則是當年學生會補選引發學生對校園安全的疑慮，因此學生議長建議學校對媒體的適當管制是必要的，最後決議由總務處而非是柯志恩任職的學務處來研擬，2015年的決議則是通過由學生議會提案、總務處研擬的修正辦法。

柯志恩競辦強調，今天提出的事證，狠狠打臉綠營的政治操作根本就是烏龍指控，更顯出綠營為了選舉，不擇手段公然說謊。

孫玉霖表示：「民眾絕不會認同民進黨假藉學權大旗，來行選舉抹黑造謠之實，這些想利用學生的綠營民代，真的應該回去認真檢討自己行為是否太不入流。」