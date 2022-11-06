獨／王金平「無魚蝦也好」發酵！綠營讚真心話　黃捷喊：選飛龍機

▲王金平「無魚蝦也好」言論，在高雄政治圈開始發酵 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前立法院長王金平輔選高雄藍營市議員黃紹庭時，助講時疑似失言，指李四川選高雄市長有拚面，但柯志恩來選「沒魚蝦也好」，黃紹庭聽了臉色秒變沉重。這讓鳳山區無黨籍市議員黃捷撿到槍，認為不是失言，「不小心透露自己認為柯志恩是備胎、『有總比沒有好』的次等人選。」

對於王金平的「沒魚蝦也好」這一段言論，市議員黃捷開砲，「國民黨總是要選舉了，才發現沒有在地人才，每次都退而求其次，勉強丟一個人選來高雄，其實不必那麼委屈」，她認為在陳其邁市長的帶領下，已經兩年拚四年，成為帶領高雄經濟轉型的直升機，如今高雄正起飛，要再拚四年，實在不必在蝦跟魚中做選擇，就讓國民黨繼續在水中慢慢游，高雄市民要直接選擇陳其邁這台加滿油的「飛龍機」，帶高雄飛向天際。

▲王金平「無魚蝦也好」言論，黃捷表示就選「飛龍機」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而台灣基進左楠區市議員候選人陳子瑜也認為這是「前立法院長王金平的藍營真心話」。陳子瑜強調，「柯志恩參選高雄市長到現在，政策菁英的形象不知跑哪裡去，韓國瑜倒是學了個三四成，可惜是學到興達電廠說成大林電廠這種不熟高雄的部分，韓國瑜至少說話還比較好笑有梗。」

對於王金平的這番話，柯志恩今天回應：「王院長最主要的意思是說，他第一人選是我們的李四川李副啦。我們柯志恩第一時間下來的確是「沒魚，蝦也好」。的確跟四川比起來，我們是蝦米啦，但是這個蝦米經過很多時間的努力之後呢，也會變成一隻大蝦或是一隻大魚啦。所以我想院長後面也要表述的是這個，剛開始不被看好，可是後來經過一翻努力之後，也會被大家所看到」。

不過，陳子瑜酸回：「柯志恩會不會長成大魚或大蝦，外界不得而知；但高雄可沒那個時間等柯志恩，現在是城市轉型升級的關鍵時刻，票投陳其邁，讓柯志恩回去慢慢練功吧。」

▲王金平「無魚蝦也好」言論，陳子瑜認為是「真心話」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）