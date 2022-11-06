李明哲競總成立　韓國瑜夫妻與韓奶奶相挺！近3千人擠滿會場

▲雲林縣議員李明哲競總今成立，高雄市前市長韓國瑜夫妻與韓奶奶一同前往為李明哲站台。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員參選人李明哲競選總部今（6）日成立，高雄市前市長韓國瑜夫妻與韓奶奶一同前往為李明哲站台。韓國瑜向鄉親分享岳父李日貴生前暖心叮嚀與拉攏在地情誼，籲請鄉親勿因李家已連9任議員而鬆懈，務必集中選票支持李明哲。李明哲表示，「數字呈現不出過程，對我來說鄉親的任何一件請託都是大事」。

雲林縣議員第四選區候選人李明哲競總今早在西螺埔心大空地成立，韓國瑜、李佳芬夫妻攜手站台力挺，家族長輩包括李母、叔叔李日良、韓國瑜95歲母親韓奶奶以及地方耆老鄉親全數出動，現場除近3000在地支持者外，也吸引了大批韓粉「追星」，包括網紅高鈞鈞和激動姊都到場直播與鄉親及支持者互動。

▲韓國瑜、李佳芬夫妻檔，攜手站台力挺，家族長輩包括李母、叔叔李日良、韓國瑜95歲母親為李明哲夫妻披掛彩帶預祝順利連任縣議員，延續李家政治命脈，完成縣議員十連霸為民服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

李明哲胞姊李佳芬致詞時，先代表家族深深鞠躬，感謝鄉親數十年來支持，想起父親李日貴如今已不在一度哽咽，李佳芬強調，一直牢記父親生前交代「對人承諾一定要做到」，李家上下抱著為地方服務的心情，一定全力以赴，一如往昔為腳踏實地、認真打拼。韓國瑜也追憶岳父曾提醒他任台北農產運銷公司總經理，應照顧農民，注意交易價格合理等往事，他也秉持信念，不負叮囑。

▲現場除近3000在地支持者外，也吸引了大批韓粉「追星」。（圖／記者蔡佩旻攝）

韓國瑜說，李家從政家風是做人踏實、做事實在，李明哲已任3屆縣議員，無一絲一毫驕傲氣息，誠懇、實在、親切！「從政多年依然純樸單純，依然擔仔麵、滷肉飯。我們非常滿足，從不講究奢侈生活，踏實把工作做好」籲請鄉親集中選票支持李明哲，繼續發揚西螺七崁武術精神。

▲李明哲胞姊李佳芬致詞時，先代表家族深深鞠躬，感謝鄉親數十年來支持，想起父親李日貴如今已不在一度哽咽。（圖／記者蔡佩旻攝）

李明哲說，十二年九個月就這樣過去了，幸運的是在爸爸、還有姊姊教導之下，讓服務的成績和名聲沒有讓大家漏氣，如同姊夫和姊姊所說的，「我所做的事情就如同大家的面子一樣，過去這幾年有一件事印象很深刻，濁水溪揚塵很嚴重，我曾想盡辦法要怎麼阻止風飛砂。」

▲李佳芬強調，一直牢記父親生前交代「對人承諾一定要做到」，李家上下抱著為地方服務的心情，一定全力以赴。（圖／記者蔡佩旻攝）

「有一天終於受不了，詢問環保局可否對第四河川開單，這件事情經過媒體曝光之後，隔年行政院長來視察，承諾不論多少物力財力都要治理，這不是我個人的力量，我把鄉親的需要放在心上，用6、7年去講一件事、去努力，現在終於看到結果。」

「有些小小的一件事情，對鄉親來講就是重要的事，數字呈現不出過程，對我來說任何一件請託對鄉親都是大事，12年9個月以前，我穿著牛仔褲站在競選的台上，時間過得很快，但是內心沒有改變。」

▲現場除近3000在地支持者外，也吸引了大批韓粉「追星」，包括網紅高鈞鈞和激動姊都到場直播與鄉親及支持者互動。（圖／記者蔡佩旻攝）

李明哲最後說，「今天沒有很多政見要報告，但訴說真心，如果我有幸11月26日當選，不管票數多少，我都是全力來服務的心，如果能夠當選，我繼續是一件牛仔褲和一件運動服和大家見面，你是我永遠的家人，也是我永遠的朋友。」

▲現場除近3000在地支持者外，也吸引了大批韓粉「追星」，包括網紅高鈞鈞和激動姊都到場直播與鄉親及支持者互動。（圖／記者蔡佩旻攝）

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