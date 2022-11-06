王浩宇預測22縣市長勝選名單！　新竹市「她」奪下

記者邱晟軒／綜合報導

九合一選舉進入最後倒數，多方民調陸續出爐。對此，前桃園市議員王浩宇也加入預測隊伍，他今天（6日）在臉書公布年底九合一大選「22縣市長當選名單」，引發熱議。

▲王浩宇公布「22縣市長當選預測名單」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇今（6日）在個人臉書分析11月26日九合一大選，各縣市勝選結果。值得注意的是，在競爭白熱化的北市、桃園、苗栗、台東選情緊繃，王浩宇認為國民黨與民進黨勢均力敵，目前無法預測誰將勝選。

基隆市：蔡適應（民進黨）

台北市：蔣萬安 or 陳時中

新北市：侯友宜（國民黨）

桃園市：張善政 or 鄭運鵬

新竹縣：楊文科（國民黨）

新竹市：沈慧虹（民進黨）

苗栗縣：徐定禎 or 鍾東錦

台中市：盧秀燕（國民黨）

彰化縣：王惠美（國民黨）

南投縣：蔡培慧（民進黨）

雲林縣：張麗善（國民黨）

嘉義縣：翁章梁（民進黨）

嘉義市：黃敏惠（國民黨）

台南市：黃偉哲（民進黨）

高雄市：陳其邁（民進黨）

屏東縣：周春米（民進黨）

宜蘭縣：江聰淵（民進黨）

花蓮縣：徐榛蔚（國民黨）

台東縣：饒慶鈴 or 劉櫂豪

澎湖縣：陳光復（民進黨）

金門縣：楊鎮浯（國民黨）

連江縣：曹爾元（國民黨）

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