王浩宇預測22縣市長勝選名單！　新竹市「她」奪下

記者邱晟軒/綜合報導

九合一選舉進入最後倒數,多方民調陸續出爐。對此,前桃園市議員王浩宇也加入預測隊伍,他今天(6日)在臉書公布年底九合一大選「22縣市長當選名單」,引發熱議。

▲王浩宇公布「22縣市長當選預測名單」。(圖/翻攝自王浩宇臉書)

王浩宇今(6日)在個人臉書分析11月26日九合一大選,各縣市勝選結果。值得注意的是,在競爭白熱化的北市、桃園、苗栗、台東選情緊繃,王浩宇認為國民黨與民進黨勢均力敵,目前無法預測誰將勝選。

基隆市:蔡適應(民進黨)

台北市:蔣萬安 or 陳時中

新北市:侯友宜(國民黨)

桃園市:張善政 or 鄭運鵬

新竹縣:楊文科(國民黨)

新竹市:沈慧虹(民進黨)

苗栗縣:徐定禎 or 鍾東錦

台中市:盧秀燕(國民黨)

彰化縣:王惠美(國民黨)

南投縣:蔡培慧(民進黨)

雲林縣:張麗善(國民黨)

嘉義縣:翁章梁(民進黨)

嘉義市:黃敏惠(國民黨)

台南市:黃偉哲(民進黨)

高雄市:陳其邁(民進黨)

屏東縣:周春米(民進黨)

宜蘭縣:江聰淵(民進黨)

花蓮縣:徐榛蔚(國民黨)

台東縣:饒慶鈴 or 劉櫂豪

澎湖縣:陳光復(民進黨)

金門縣:楊鎮浯(國民黨)

連江縣:曹爾元(國民黨)

