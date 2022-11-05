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辯論交鋒！學者指蔣萬安贏面大、黃珊珊閃棄保　陳時中變回指揮官

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者杜冠霖／台北報導

首場台北市長辯論5日下午舉行，對於三位候選人表現，文化大學教授鈕則勳分析，國民黨台北市長候選人蔣萬安神色自若，金句連發也表現出「市長扮（台語：市長的架勢）」、民進黨陳時中則強化指揮官形象，想喚起選民「阿中有守護台灣」印象、無黨籍黃珊珊則略顯緊張、表情嚴肅，但左右開弓也成功避免自己被棄保。

對於此次辯論會，鈕則勳指出，三人都攻守兼備，若硬要選一個，蔣萬安表現最好，但另兩人表現也不差，而這次辯論三人策略都比較保守、不夠精彩，議題設定都在自己所準備的框架中間，攻防中規中矩，沒有特別驚艷的地方但也沒有失誤。

鈕則勳觀察，蔣萬安表現神色自若、沒有看稿，微笑、手勢、臉部表情能為論述加分，提出全方位政策，成功擘劃出北市戰略格局，蔣試圖表現出「市長扮（台語：市長的架勢）」，而金句連發確有達到「形塑市長扮」的效果，應能夠穩定領先、倒吃甘蔗。

交叉詰問部分，鈕則勳表示，蔣萬安採取強攻策略，頻頻質疑陳時中疫苗採購等政策，而這部分陳時中的回應仍不細膩具體，無法形塑「負責任的市長形象」。

而辯論前外界普遍預期狀況對陳時中不利，鈕則勳分析，陳時中表現比預期好，陳申論時著重在打蔣家及柯文哲，目的在於鞏固基本盤。他也有把人設導回指揮官形象、表現得沈著穩定。

對於陳時中辯論策略，鈕則勳指出，陳時中試圖強化衛福福部長及指揮官政績，特別是最後一段結論滿滿洋蔥，以感性建構內容，成功創造一種沒功勞也有苦勞的感覺，想喚起選民「阿中有守護台灣」的印象。

黃珊珊部分，鈕則勳認為，黃珊珊試圖以白色套裝想突顯白色力量的印象，但或許想扳回一城的壓力太大，所以整場表情嚴肅，較少笑容，有點可惜。

就論述內部而言，鈕則勳指出，黃珊珊仍然用市政專業來突顯其是最熟稔市政的人，除了陳述政策政見外，也會在交叉問答時反打陳、蔣的政策不到位。另外她左右開弓，砲打蔣、陳，試圖維持三方平衡，跳脫藍綠也避免自己被棄保，也確實有達到這個目的。

至於此次辯論是否讓膠著的選情產生變化，鈕則勳分析，此次辯論三人表現中規中矩，沒有特別驚艷的地方但也沒有失誤，強化三強鼎立格局、讓選情更加膠著，棄保發生的可能性也變低。

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