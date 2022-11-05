北市激辯！學者：陳時中比預期好、黃珊珊自然　蔣萬安像高中生演講

記者杜冠霖／台北報導

首場台北市長辯論5日下午舉行，對於三位候選人表現，台師大政研所教授范世平分析，民進黨台北市長候選人陳時中表現比預期的好，跟過去大家印象有較大區別，無黨籍黃珊珊市政嫻熟、表現很自然，而國民黨蔣萬安準備充分，但太過咬文嚼字，像高中生演講比賽，且遇到沒準備的題目就反應不及，顯示應變能力不足。

▲「台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



對於外界普遍預期辯論模式對陳時中不利，范世平指出，陳時中表現比預期的好，因為過去當指揮官就是比較慢吞吞、沈悶，但今天反應相當快，跟過去大家的想像有比較大差別。黃珊珊則是過去擔任副市長、多屆市議員，市政相當嫻熟，照她平常的應對正常發揮、表現很自然。

對於辯論過程，范世平指出，看得出蔣萬安有做非常多的演練，第一階段的政見申論中，陳、黃2人都有看稿，蔣萬安幾乎沒有，但太咬文嚼字，有點像高中演講比賽。蔣在很多議題論述一直重複，例如生育補助、第1胎補助2萬元提高到4萬元，蔣萬安講了3遍，沒有什麼新意，基本上都是鞏固基本盤。

范世平分析，蔣萬安面對熟悉的議題準備很豐富、表現非常好，像是兩岸議題，蔣萬安講的慷慨激昂，相較之下陳時中不慍不火，但只要碰到沒準備的題目就反應不過來、或是看稿子念。

范世平舉例，像在交叉詰問環節，黃珊珊先問了少子化，之後輪到蔣萬安提問，他卻又問少子化，蔣在看到同樣的問題被提出後，應該要趕快換題目，但他卻沒有，顯示他應變能力不足。

對於蔣萬安一改溫和風格，在這次辯論中改採強攻策略，范世平指出，蔣萬安攻擊的對象其實是陳時中，包括防疫政策等等，對黃珊珊、柯文哲都沒有著墨，在黃、蔣兩人共同攻擊陳時中的情況下，陳時中沒有慌、還蠻耐打的，算是他擔任指揮官長期訓練的結果。

至於此次辯論是否影響膠著的選情，范世平判斷，衝擊應該不大，此次辯論就是各自鞏固基本盤，像陳時中有提到救國團遊行、流麻溝十五號的電影，都有關蔣家過去的威權統治，主要是喚起綠營支持者的投票意識，畢竟這次選舉蠻冷的，大家都想把基本盤催出來。

