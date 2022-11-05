北市長辯論會落幕　柯文哲批陳時中、蔣萬安：不敢跟黃珊珊辯市政

▲民眾黨主席柯文哲、民眾黨台北市議員候選人林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

藍綠白台北市長候選人唯一一場的電視辯論會於5日落幕，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲晚間評論，無黨籍台北市長候選人黃珊珊對市政比較熟，民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安都很怕跟黃珊珊辯論市政，且觀察網路評分，認為明顯是黃珊珊贏很多，「預料中的事。」

柯文哲5日晚間與民眾黨台北市議員候選人林珍羽開直播，針對今日結束的市長電視辯論會3人表現，柯文哲表示，其實本來黃珊珊在市政就比較熟，因為之前她一直想邀其他候選人參加辯論，但兩個人都高掛免戰牌，但總不能完全不參加，所以很勉強參加。

柯文哲提及，陳時中簽三立，蔣萬安簽TVBS，黃珊珊則沒問題兩家都簽，結果兩個人都不願意，好像沒有三立、TVBS播就不放心，最後就是協調合辦，「其實這故事就知道一件事情，他們都很怕跟黃珊珊辯論市政，因為畢竟黃珊珊當了超過20年議員、3年副市長。」

柯文哲指出，台北市政府每天7時30分進行晨會，每天進行一小時，「所以我很清楚，他們不可能跟她辯論市政，所以後來才拖到今天辦。」

柯文哲說，自己觀察網路評分，明顯是黃珊珊贏很多，「但我覺得本來就是預料中的事。」