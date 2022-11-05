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社會 社會焦點 保障人權

自爆見八點檔男女主角分開會哭　韓國瑜看林耕仁流淚也激動了

記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部5日舉辦「點亮同心共創未來」桃竹竹區聯合造勢，韓國瑜親自到場力挺，要求藍營集中選票，下架民進黨，讓願意做事、腳踏實地「含金量9999」的林耕仁擔任新竹市長。

▲▼韓國瑜、林耕仁、楊文科竹竹苗造勢。（圖／記者陳凱力攝）

▲林耕仁、楊文科、韓國瑜今晚合體，宣布國民黨最強陸軍從新竹出發。（圖／記者陳凱力攝，下同）

林耕仁受訪表示，自己是國民黨唯一提名的正藍軍，推翻日前外界「藍白合」謠言，更感謝韓國瑜願意現身公開站台，「最強的陸軍從今天出發」，上台發表演時說到「說我是鄉下人我沒有意見，但我不能接受把新竹市當成鄉下」更是激動得哭了。

▲▼韓國瑜、林耕仁、楊文科竹竹苗造勢。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼韓國瑜說，充分感受到林耕仁想為家鄉奉獻的心。

▲▼韓國瑜、林耕仁、楊文科竹竹苗造勢。（圖／記者陳凱力攝）

韓國瑜表示，自己是一個看到八點檔中相愛的男女主角被迫分開時，都會被感染情緒流淚的性情中人，自己強烈的感受到林耕仁發自內心、滿腔熱血，一心想為故鄉奉獻心力。

韓國瑜說，新竹市有1.2萬中低收入戶、1.8萬身心障礙市民，新竹市45萬人口中，還有3萬人過得很辛苦，但林耕仁有絕對的信念，要照顧每一個市民朋友。

他也提到，相信蔡總統不會貪污，但蔡總統旁邊一大堆貪官污吏，他百分之百相信，連李遠哲說民進黨貪汙越來越嚴重。而身為政治人物，是要用手中權力是造福還是造孽？新竹市長如果只看到股票、看到煙火，卻忘記責任，這市長要打屁股。

韓國瑜說，選舉過程不應該是你咬我一口我踹你一腳，政治人物要珍惜每一個機會，他聽到林耕仁真情流露、滿腔熱血的致詞，非常感動，「金句再現」說，「新竹市長林耕仁，新竹再也無苦人，莫忘世上苦人多，新竹居然無苦人」，並肯定林耕仁有「9999」含金量，一定會做最照顧的市民的市長。

▲▼韓國瑜、林耕仁、楊文科竹竹苗造勢。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼最後韓國瑜致贈象徵好彩頭與包中(粽)給林耕仁與楊文科。

▲▼韓國瑜、林耕仁、楊文科竹竹苗造勢。（圖／記者陳凱力攝）

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