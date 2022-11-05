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蘇煥智幕僚喬裝闖北市長辯論會鬧場　三立怒了：研擬提告

▲台北市長辯論會，候選人蘇煥智團隊引發騷亂遭帶走。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長辯論會，候選人蘇煥智團隊引發騷亂遭帶走。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

台北市長選舉電視辯論會5日登場，但由於只邀民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安與無黨籍候選人黃珊珊，這讓同樣有參選的蘇煥智陣營相當不滿。對此，蘇煥智幕僚朱翊銘下午身穿三立電視外套、帽子闖入會場抗議，遭到警方帶離，三立電視晚間發出聲明，針對假冒三立員工一事表達嚴正抗議，並研擬提出告訴。

據轉述，今天下午辯論會開始時，候選人進行申論前，台灣維新黨人士一度闖入辯論會活動會場，本來想衝上台要搶民進黨候選人陳時中、黃珊珊的麥克風發言，大喊「7號蘇煥智」，但話還沒說完就被警方架走。

由於該名男子身穿三立新聞的外套與帽子，才讓他成功混入會場。對此，三立電視晚間發表聲明，嚴厲譴責此一行為，而這名男子的身份也曝光，就是台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智的幕僚朱翊銘，而他身上所穿的三立外套、帽子，經確認是10多年前的舊款式，今天現場並沒有任何三立工作人員穿著，而該人士也非三立電視員工。

三立電視表示，針對該名男子以不明手段、惡意取得並非三立電視員工正式服裝、並假冒三立電視員工一事，三立電視表達嚴正抗議，並研擬正式提出告訴，以捍衛三立電視聲譽。

▲台北市長辯論會，候選人蘇煥智團隊引發騷亂遭帶走。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長辯論會，候選人蘇煥智團隊引發騷亂遭帶走。（圖／記者林敬旻攝）

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