蔡英文讚陳時中辯論表現　酸柯文哲「事情做不好」蔣萬安「聽不懂」

▲蔡英文（左）今天稱讚陳時中（右）在辯論會上的表現。（圖／翻攝自YouTube／陳時中，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

唯一一場台北市長電視辯論會落幕，身兼民進黨主席的總統蔡英文5日晚間前往松山慈祐宮廟口開講，這已是她最近11天以來第6度與候選人陳時中同台。蔡英文致詞時說，她看辯論會的畫面，陳時中在國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊3人當中不是最好看的，但卻是最讓人安心的，並諷刺台北市長柯文哲說，「他（陳時中）講對了一件事，因為他不要選總統，如果在做一件事時在想下一件事，你不會把事情做好的啦！」

蔡英文致詞時透露，她今天在行程期間不斷問人陳時中在辯論會的表現狀況，後來回家也看了「摘要版」，不過，看完前跟看完後「我還是決定要投票給他，我沒有改變我的心意，而且更加的堅定」，還開玩笑說，這裡應該沒有人敢說不要投給陳時中的，請要投給陳時中的舉手好不好？你願意替陳時中每天催票的有多少？而支持者紛紛舉手表達贊成。

蔡英文說，一名政治人物的心路歷程，比他講了什麼話重要，她做總統也一段時間了，過去每個人對3位候選人都有其判斷標準，但是她一路走來也被檢驗、攻擊、考驗過，今天再看陳時中，在他參選過程中，觀察他會用什麼樣的態度來面對所有的攻擊和質疑，「我覺得，雖然他以前沒有選舉過，但是他表現真的很好」。

蔡英文表示，政見很重要，需要有人去執行，現在留下的政見一定是有人贊成、有人反對，這時就是執行能力、決心、能不能忍辱負重的問題，這個過程是很辛苦的，要讓自己不會被干擾，而陳時中曾走過這段心路歷程，今天陳說的，就是這次選舉裡面非常重要的訊息。

蔡英文還隔空暗酸蔣萬安說，「問了幾百遍的問題還要再問你（陳時中）一遍」，這只有兩種情形，第一是真的聽不懂，第二就是不想聽懂，因為如果承認聽懂了，就不能攻擊陳時中，選舉就結束了；她直言，她看3個人在鏡頭上，陳時中雖然不是最好看的那個，但卻是讓人看了最順眼、最讓人安心的那個，選市長不是選一個來崇拜，而是選一個可以讓人安心，而且可以讓他來做事的。