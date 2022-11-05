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社會 社會焦點 保障人權

小三「那個來」嬌喊不要！牛奶配送員預約3天後再戰　妻抓包怒告

▲▼性,上床,性愛,約炮,約砲。（圖／pixabay）

▲台南人夫開著妻子的車，和小三在車內調情，結果都被行車紀錄器錄下成偷吃鐵證。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一擔任牛奶配送員的人夫結識量販店女店員後，兩人發展出婚外情，人夫不僅開著妻子的車幫小三搬家，兩人還相約打砲，討論「月經剛洗完喔，X在裡面是最容易懷孕的」、「我預約3天後」等語，被妻子查看行車紀錄器錄後，一怒告上法院求償40萬。台南地院審理，認為人夫和小三侵害配偶權，應連帶賠償10萬元，全案還可上訴。

人妻指控，她和丈夫結婚近9年，已於去年4月離婚，丈夫卻於去年2月就連2天開她的車和小三幽會，兩人還在車上談論要不要上床、生小孩等語，侵害她配偶權，她要向兩人求償40萬元。

人夫在審理時辯稱，他和小三只是工作上認識的朋友，因那2天小三要搬家，他去幫忙，小三在過程中開了「只能以身相許回報」的玩笑，所以兩人回到車上時才會有那些對話，但仍謹守朋友分際，何況他和人妻早於2019年9月間即協議離婚，並自此分居多年。

法官查看行車紀錄器，發現小三說「走去打」、「打砲啊」，人夫回「打砲啊，晚上喔？好啊」、「不行啦，妳MC就還沒結束咧齁」，小三則說「就算結束了也不能打啊」、「跟你講月經剛洗完喔…剛弄，X在裡面是最容易懷孕的」，人夫說「我預約三天後」，小三回「不要」，人夫笑說「妳很調皮耶，妳真的很調皮…」等語。

法官認為，兩人在行車時相約打砲，談論小三月經經期、男性射精、經期結束後馬上有性行為容易懷孕等話題，進行挑逗、調情，逾越一般男女正常交往份際，另根據妻子提出的照片，兩人還在酒吧、釣蝦場共飲同一杯飲料、貼身依偎、互相親吻，已侵害妻子的配偶權，審酌人夫目前為外送員、小三目前無業，判兩人應連帶賠償妻子10萬元，全案還上訴。

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