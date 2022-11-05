台南土城企業回饋鄉里　捐贈災情勘查車、搶救器材及裝備櫃

▲台南土城企業回饋鄉里，捐贈災情勘查車、搶救器材及裝備櫃一批，由消防局長李明峯代表接受，並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局4日晚上6時30分，在第六救災救護大隊土城消防分隊廣場，舉行災情勘查車1輛、救生船艇1艘及救災器材1批捐贈儀式，由消防局長李明峯代表接受，並頒發感謝獎牌，感謝郭正芳、郭必芳、郭平芳、郭玉芳女士、郭世芳、郭永芳家族、元冊科技公司、元能公司及格林公司，造福人群的慈善義舉。

台南土城在地郭德祿家族為紀念先父郭德祿先生之遺志，秉持回饋鄉里、造福鄉梓的理念，由郭正芳先生、郭必芳先生、郭平芳先生、郭玉芳女士、郭世芳先生、郭永芳先生家族共同集資，依照土城轄區特性及土城消防分隊需求，購置功能齊全災情勘查車1輛（命名為「德祿六號」）、救生船艇1艘及救災器材1批捐贈土城分隊，總價值新台幣約186萬元，自2003年郭氏家族曾以「郭德祿」先生名義分別捐贈消防局1輛救護車（命名為「德祿壹號」）及1輛雙艙式水箱消防車（命名為「德祿貳號」）；2015年郭氏家族再次以「郭德祿」先生名義分別捐贈消防局（雙艙式）水箱消防車1輛（命名為「德祿參號」）、災情勘查車1輛（命名為「德祿伍號」）及紅外線熱影像儀2組。

除此之外，在地企業元冊及元能公司共同集資，購置滅火毯1件及雷射手電筒3支捐贈土城分隊，總價值約新台幣12萬元，以延續取之社會、用之社會的精神，提升救災機動性及搶救災害的能力，發揮保護市民之實質效果。；而格林股份有限公司捐贈自製高矮櫃各1組，以供放置裝備器材，總價值約新台幣10萬元。此善舉讓打火弟兄以精良利器提升消防戰力，能更安全且有效率地執行救災、救火任務，保障大眾的生命與財產。

消防局局長李明峯表示，感謝台南市土城郭氏家族及元冊科技公司、元能公司及格林股份有限公司認同消防局，願意捐贈給消防救災車輛及救災器材。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝台南市土城郭氏家族、元冊科技公司、元能公司及格林公司對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

第六大隊大隊長邱淵明表示，捐贈之災情勘查車除了平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作；而在電動車日益增多的趨勢下，滅火毯的使用相形重要，可相當程度縮短滅火時間，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。