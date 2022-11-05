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基隆+302！今明加開次世代雙價莫德納　市府籲完整接種疫苗

▲0515基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（5日）公布國內本土病例，新增2萬5523例，其中基隆新增302例，全市專責病房空床率67.9%，市府從今天上午起，接連2天在基隆港務分公司，設置次世代雙價莫德納大型接種站，滿12歲以上民眾，即可接種疫苗，隨到隨打，50歲以上民眾還可同步或單獨接種公費流感疫苗，把握機會儘速施打。

衛生局叮嚀民眾，指揮中心宣布，自11月7日起，實施鬆綁措施，包括取消接觸者居家隔離，全面採「0+7天自主防疫」；非重症確診者，於隔離7天解除隔離後，接續自主健康管理，期間如快篩陰性，即可提前解除相關管制措施。

衛生局表示，民眾出入健身房、八大行業或參與進香團、遶境等宗教活動、團體旅遊，取消3劑疫苗接種或快篩的限制；移除營業場所及公共場所，體溫量測的強制規範。請民眾持續配合，落實防疫規範，邁向常態生活。

有關基隆市疫情部分，本市今日302名確診人數中，包括外縣市通報36例，佔11.92%；其中女性163人、男性139人；若以年齡別區分，45-54歲有56人，占18.54%，其次25-34歲有46人，占15.23%；至於75歲以上的長者有19人、65-74歲有30人、6歲以下有10人。

市府指出，本市現有COVID-19專責病房106床，目前收治34人、空床72床，空床率67.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名；部立基隆醫院，輕症12名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬6535人，利用快速通道的有5萬3631人，有11萬9056人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬4645人，條件不符合則有2萬4411人。

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