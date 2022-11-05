快訊／本土+25523「連3天跌破3萬」　另增67死

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增25,523例本土個案，單日本土病例連續三天跌破3萬；另增44例境外移入，確診個案中新增67例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增之25,523例本土病例，比起上周同日降低21.4%，個案分布仍有7縣市破千例，依序是新北市(4,176例)，高雄市(3,478例)，臺中市(3,470例)，桃園市(2,574例)，臺南市(2,433例)，臺北市(2,273例)，彰化縣(1,207例)。

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接著是屏東縣(911例)，新竹縣(632例)，雲林縣(600例)，新竹市(596例)，嘉義縣(528例)，苗栗縣(504例)，南投縣(496例)，嘉義市(353例)，宜蘭縣(331例)，基隆市(302例)，花蓮縣(291例)，臺東縣(192例)，金門縣(97例)，澎湖縣(65例)，連江縣(14例)。

指揮中心指出，今日新增67例本土病例死亡個案，為37例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月15日至11月2日，死亡日期介於10月1日至11月2日。

▲指揮中心公布11/5確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增44例境外移入個案中，為21例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(4例)、韓國(3例)、新加坡(2例)、中國(1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日期介於今年10月5日至11月3日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心11/5公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/5說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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