廣州疫情嚴峻3天轉運3.1萬人　海珠區宣布「靜默3天」

▲海珠區街道上的水馬。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東廣州疫情嚴峻，4日新增746例新冠陽性患者，其中海珠區占627例，該區於4日晚間實行3天「靜默管理」。廣州市衛健委今（5）日指出，近3天已經轉運3.1萬人，正面臨抗疫三年以來最複雜、最嚴峻的疫情。

在今日的防疫記者會上，廣州市衛生健康委副主任張屹通報，11月4日0至24時，廣州市新增746例新冠病毒本土感染者，其中有8例社會面新增感染，其餘均在隔離觀察或高風險區發現。

張屹指出，自10月22日以來，廣州市累計報告本土感染者3732例，海珠區2370例，占比64%，特別是，近期海珠區單日新增感染者連續走高，管控區域內新增感染人數持續攀升，對穩控全市疫情帶來較大阻力。

海珠區4日發布7號通告，決定從5日0時至11月7日24時，利用三天時間全面強化社會面防控措施，力爭穩控當前疫情。

張屹強調，海珠區內的市民，請嚴格遵守通告要求，最大限度減少流動，不串門、不扎堆；除了接受核酸檢測和緊急就醫外，每天每戶可一人分時有序外出，購買生活用品，或領取無接觸式配送物資，盡量縮短外出時間；收到轉運隔離通知的市民，請聽從工作人員的現場指揮，做好個人防護，加快轉運速度，提高防控工作效率。