內蒙古封城女子墜亡「女兒爆哭求開門」　居民怒：鬧出人命了吧！

記者蔡儀潔／綜合報導

內蒙古呼和浩特「封城」已有近1個月，期間民生亂象頻傳，4日更發生死亡事件，一名55歲女子墜樓，然而樓下的大門被從外面封住，女兒無法救母哭得撕心裂肺，影片在網上掀起輿論風暴。

事發社區居民在網路發文，新城區興光A9小區有名女子跳樓，她的女兒著急下樓救母親，然而大門竟被一根鐵棍擋住，幾個人都推不開；物業群內，女孩崩潰大哭求開門，居民也紛紛幫忙，但是沒有任何回應。

事發影片可見，女子的哭聲可以說是撕心裂肺，令人聽得相當鼻酸。拍攝者憤怒表示，「看見了吧，出這麼大事小區不給開燈！物業不給開燈！鬧出人命了吧！」

▲事發畫面。（圖／翻攝自秒拍）

《鳳凰網》曾致電當地警察局，值班民警確認跳樓確屬轄區內案件，一位案件經辦民警對於「為何物業幾十分鐘內才將鐵皮門打開」，回覆說「無可奉告」。

事件在網路愈演愈烈，警方今（5）早發布通報稱，18時15分民警到達現場迅速展開緊急處置和調查工作，後經120急救醫生現場確認，墜樓女子已死亡。

經核查，死者王某芝（女，55歲）與女兒王某花（29歲）共同居住，患有「焦慮障礙」，當晚從12層家中墜樓。經勘查，警方已初步排除他殺可能，目前正在開展進一步調查。

此事今早登上微博熱搜，網友紛紛表示，「一句焦慮障礙，就蓋棺定論了一個生命」、「她聽從安排足不出戶，甚至在墜樓的時候都戴了口罩」、「要是大罵防疫政策，或許警察來的很快」、「精緻打扮的官員，被封在鐵皮里的百姓，姍姍來遲的救護車，無可奉告的警察」。