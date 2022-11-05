疫情挑戰人才養成　教長：培育學生跨領域與解決問題能力

▲教育部長潘文忠認為，新世代青年要培育跨領域與解決問題能力。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國際環境快速變遷與疫情挑戰，衝擊新世代人才培育，教育部長潘文忠今（5日）指出，過去三年史無前例的疫情衝擊，讓大家重新思考，如何培養可以面對這麼樣巨大變遷的學生或未來青年人才，而培育跨領域及解決問題的數位能力，包括能力養成與提升，是提供給國內學生所需要的基礎，也是未來人才培育的關鍵。

黃昆輝教授教育基金會今、明（6日）兩天舉辦「新世代‧新教育—社會變遷中的人才培育」國際研討會，邀請國內外學者專家與會，針對人才培育進行討論，包括日本早稻田大學教授吉田文、英國劍橋大學教授魏吉里夫、美國加州大學洛杉磯校區特聘教授陶樂士、香港教育大學的甘迺迪教授參與，並由教育部長潘文忠開幕致詞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「新世代‧新教育—社會變遷中的人才培育」國際研討會今起舉行兩天，國內外學者到場參與討論。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠表示，面對國際社會環境變遷，尤其過去三年來，疫情的衝擊可說是史無前例，大家更深刻感受到社會快速變遷，人類面對的環境，可能會出現出奇不意的挑戰，疫情對全球教育的影響，對人才養成的影響，讓大家重新思考，如何培養這麼巨大變遷下，學生或是未來青年人才，能不能具備這樣急遽變化下的能力，讓國家的發展、人才的養成能持續不斷，也是這段時間，教育部面對與思考的。

潘文忠以108課綱為例，指108課綱特別以核心素養作為整體課程教學設計的概念，就是希望打破過去，以框架式的課程內容，過去孩子面對一層又一層考試，在面對學習與考試還可以，但要讓孩子與未來青年，面對未來急遽變化的社會變遷，恐怕要重新思考，在這樣基礎下，教育部提供各大學校院，像是高教深耕計畫方式，對於學校發展，尤其是跨領域以及解決問題的數位能力養成與提升，都是提供給國內學生所需要的基礎，也是未來人才培育的關鍵。

黃昆輝在致詞也提及，人才培育是教育最重要任務，但快速變遷環境衝擊新世代與教育發展，隨著經濟快速發展，未來人才要具備軟實力和跨領域技能，包括批判性思考、創造力、溝通能力等，而如何以素養與能力為核心，重新思考教育方法，為新世代建構新教育，是大家要關注的問題與目標。

