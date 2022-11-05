蔣萬安問「內科交通」怎改善？　黃珊珊：文湖線地下化藍綠都否決

▲「台北市長候選人電視辯論會」黃珊珊、蔣萬安。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市長唯一一場辯論今（5）日登場，在第二階段、第二輪的交叉詰問部分，國民黨候選人蔣萬安問無黨籍候選人黃珊珊「內湖交通」問題。黃珊珊表示，內科當年就是因為前朝馬英九時代沒有做好都市計畫，才有現在內科交通問題，而當年內湖全體議員要求捷運文湖線改為地下高運量，但藍綠皆否決，最終只能接受高架中運量的文湖線。

蔣萬安問黃珊珊，黃珊珊曾說過，要改善內湖交通，就是搬走松山機場這個大路障，但到底該如何落實？黃珊珊說，內科交通回到原來的問題，就是當年內湖只是6萬人的工業區，但現在已經變18萬人的科學園區，這些就是馬英九時代沒有面對的都市計畫問題，沒有增加道路面積，現在只能維持改善、不要惡化。

黃珊珊表示，內科現在的新興大樓還是有人進駐，就是說，如果現在一個人要塞不進一件衣服，不是要換大衣服，就是要瘦身，但是現在車流無法減少，因此只能換件大衣服，目前不只要做環狀線，同時也要拓寬橋樑。

黃珊珊說，柯市府任內已規劃拓寬成功橋、民權大橋等等，周邊配套已陸續完成或正在進行，長期還是要靠北捷環狀線的東環段串接其他捷運路網，這案已送到中央，正在等待核定。

黃珊珊最後也嗆，內科20年前，內湖區全體議員要求捷運文湖線改為地下高運量，但國、民兩黨都否決，就是因為高架中運量的文湖線沒有地下化，才有現在內科的問題。

