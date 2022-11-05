「北市沒辦法等實習市長」　黃珊珊：陳、蔣如何證明「即戰力」？

記者袁茵／台北報導

台北市長選舉候選人電視辯論會5日登場，無黨籍候選人黃珊珊於申論題就先批評，台北市長必須具備「即戰力」，「因為台北市沒時間再去磨合，更沒有辦法等待實習市長的成長。」她也詢問其他2人何時決定參選台北市長，這一年來對台北市了解多少、做多少功課，「你們又要如何向台北市民證明，你們擁有即戰力呢？」

黃珊珊於第一段申論時表示，台北市是國際級的宜居城市，與日韓、甚至歐美一線城市齊名，有最方便、最乾淨的捷運，有最高的台北101，與繁榮的經濟活動，但與此同時也承擔著高房價、高物價，還有最激烈的商業競爭，「我們需要立即面對的問題，包括極端氣候、能源短缺，人口老化、居住正義等等問題，解決這些問題刻不容緩，所以接下來的台北市長，必須具備『即戰力』。」

▲黃珊珊出席「台北市長候選人電視辯論會」。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供，下同）



黃珊珊指出，「什麼是即戰力？就是能夠立刻上手、解決問題，因為台北市沒有時間再去磨合，更沒有辦法等待實習市長的成長。」下一任台北市長，必須是未來的規畫者，所以她提出首都進化雙軸線，用 TOD、EOD，提高容積獎勵，加速推動都市更新，申辦2038亞運帶動城市發展，邁向2050年淨零碳排。

黃珊珊提及，「4年可以做什麼？」改變台北市的市容市貌，讓城市再生刻不容緩；疫情過後，振興台北市的經濟刻不容緩；讓年輕人願意結婚、安心生養刻不容緩，「台北市民等不了，也不容摸索，如果連水門開關的操作程序、都市計畫與交通之間的因果關係，都搞不清楚，我們又要如何期待他們帶領台北迎戰全球經濟風暴、以及疫情過後的新世界呢？」

黃珊珊說，既然提到了「即戰力」，我想替台北市民問問兩位市長候選人，「你們是何時決定參選台北市長的？如果是一年前，請問一年來，你對台北的了解有多少？做了哪些功課呢？你們又要如何向台北市民證明，你們擁有即戰力呢？」

黃珊珊批評，全台灣在過去3年經歷一場「生存之戰」，直到現在戰役都還沒結束，死亡案例超過1萬3000人，這些人都是你我的同胞，原本不該輕易喪失生命，但是疫情嚴重，人民最恐慌的時刻，要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，人民只能不斷地等待、不斷地排隊。

黃珊珊強調，大多數的台灣人民永遠都不會原諒，在疫情最嚴峻、最需要疫苗的時刻，還以意識形態阻擋疫苗進口的人，「至少我不會原諒你」，所以她希望市民可以選擇一個「以人為本」具有同理心、決斷力與執行力，能夠帶領市民度過危機的市長。

最後，黃珊珊提及，大家必須做出選擇，是繼續往前走，還是走回藍綠惡鬥的舊時代，因為藍綠對立一直纏繞在意識形態的操作，搞棄保，讓台灣停滯不前。