蔣萬安批卡育兒津貼　陳時中斥「要大聲講」：不是人家說不行就不行

▲台北市長候選人電視辯論會蔣萬安首題砲口對向陳時中。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一倒數21天，台北市長三腳督激戰，唯一一場電視辯論會今（5）日下午登場。國民黨候選人蔣萬安提第一問，針對台北市新生兒人數新低，年輕父母不敢生，但很遺憾民進黨對手陳時中衛福部長任內時，卻否決台北市議會放寬育兒津貼的想法。陳時中則回，不是人家說不行就不行，要懂得跟中央溝通，要更大聲講出來，「我跟中央關係最好」。

蔣萬安在交叉訐問時提出第一問，台北市民新生兒人數創新低，年輕父母不敢生，為因應高房價，我提出生育獎勵金加倍，但很遺憾，「陳時中任內居然否決台北市議會放寬育兒津貼的想法，用的理由是擔心外縣市移入台北市，不知道台北市外流人口很嚴重嗎？也希望黃珊珊能夠回答」。

陳時中回應，相信中央都是考慮衡平性，蔣萬安在立院待那麼久，城鄉差距應該也是清楚，中央角度必然要去考慮，「我們並沒有否決，而是提出相關事情時要給予考量，我未來當台北市長，當然會做出溝通，不是人家說不行就不行，要懂得跟中央溝通，要大聲講出來！」

陳時中進一步表示，自己跟中央關係最好，「我最可以跟大家溝通，尋求正常管道，我未來也會針對托兒、育兒持續關注」，讓孩子安心長大，打造很有愛的台北市，讓大家身心靈健康，陳時中也再次強調，政策需要衡平性。