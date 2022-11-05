台灣史上最強辯論會！　鄉民點名「28年前陳水扁」這一場：戰神

▲網友稱陳水扁為戰神。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

年底選戰倒數21天，北市長選舉三腳督激戰，唯一一場電視辯論會今（5）日登場，不過3名候選人似乎很緊張，一邊講話，眼睛一邊往下飄看稿，就有網友好奇問，台灣辯論會史上最強的是哪一場，不用看稿也可以講贏其他人，不少網友紛紛點名，1994年前總統陳水扁參選台北市長的那場辯論會。

有網友在PTT發文「台灣辯論會有史以來最強是哪一場？」今天的台北市長電視辯論會，3名候選人時不時都會低頭看稿，總覺得有點出戲，氣勢也不太夠，「想問看看，台灣辯論會有史以來最強是哪一場？不看稿就把對方電爆，有卦嗎？」

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貼文一出，許多人點名1994年前總統陳水扁參加台北市長候選人的辯論會，當時參加的3位候選人分別是陳水扁、趙少康以及黃大洲，當年陳水扁與趙少康兩人在辯論會上嚴詞交鋒，至今過了28年，仍是許多網友心中的最強辯論會；此外，也有網友指出，2004年陳水扁與連戰的總統辯論會，陳水扁也超強。

網友紛紛留言表示，「要完成一場史詩級的辯論會，一定要同時有殿堂級舉球手，和擊球手才能夠完美演出」、「戰神阿扁」、「阿扁戰神，可惜沒有馬帥」、「當然是連戰舉球給阿扁殺球」、「阿扁，目前很難第二個了」、「阿扁，沒有之一」、「阿扁反應很快口才好，言之有物」、「阿扁前無古人，後大概也沒來者了」、「阿扁屌打」、「有人講得贏陳水扁嗎」、「阿扁vs.趙少康」。

另外，也有不少網友提到，印象最深刻的是，前高雄市長韓國瑜的2020總統大選電視辯論會，「論哏的話是韓導，可憐阿」、「韓國瑜，完全不看稿還罵媒體」、「最經典絕對是韓導的可憐哪」、「今年最有印象是韓導的塞子」。

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