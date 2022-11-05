黃珊珊批成立「少子化辦公室」開一次會就拿7.91億　陳時中未回應

▲「台北市長候選人電視辯論會」黃珊珊、陳時中。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



記者蘇晏男／台北報導

唯一一場台北市長電視辯論會今（5日）下午2時登場，黃珊珊在第二階段交叉詰問第一輪時提問，少子女化是國安危機，一位是衛福部長、一位長期在立法院衛環委員會，兩人都束手無策，生育率還是一路滑落；更嚴重的是，陳時中接任衛福部長成立少子化辦公室，卻開了一次會，拿了7.91億元，浪費預算又不負責任，未來是否用這態度面對台北少子化問題，不過陳面對黃指控卻未有任何回應。

針對黃珊珊質疑蔣萬安主張成立的人口對策辦公室，這跟少子化辦公室有什麼兩樣？蔣萬安回應，台北市過去幾年人口流失非常嚴重，20多萬人離開；在前市長郝龍斌任內，台北市新生兒人數將近3萬，但柯文哲上任至今一路下滑，去年僅約1.6萬人，幾乎減半。蔣說，未來他會提高首都生育獎勵金，第一胎補助兩萬提高到四萬、第二胎四萬五、第三胎五萬；第二、另外生兩胎的小家庭優先入住社會住宅，且租金八折；第三、增加提供私立幼兒園補助，從現在每學期1萬3666元，提高到每年五萬。

蔣萬安表示，他希望減輕年輕爸發負擔，讓年輕人在台北市敢生、願意生、住得起。投資下一代，就是投資台北的未來，希望年輕人留在台北市打拼、築夢、實現無限可能，才是市長需要做的事情。

陳時中則指出，少子化是國際趨勢，台灣也面臨此困難，歷屆政府非常努力解決。陳反問，為什麼台北市人口從270萬人減到246萬？其他城市也沒這麼多，所以台北市該檢討整體育兒政策有什麼問題。

陳時中指出，蔡政府推出0-6歲國家一起養政策後，政府一步步對各種補助都希望做好，從孕產、育兒，在懷孕的時候有人工生殖補助，而讓大家不能夠生的時候，可以冷凍胚胎的時候，讓她們適當時間可以生，增加一個可能機會；生產時候，政府給予全年齡照顧，甚至對身心障礙者，給陪產、教她怎麼生；另外爸媽親子教育方面，爸爸也要進到生產房裡面來幫忙媽媽。

陳時中還指，另外有育兒指導員，讓小家庭有幫手；而坐月子也有三萬六，讓媽媽照顧好身體。不僅如此，未來托育也會加強，台北確實名額不足，所以要多一千名額，也要做2歲專班、增加社區親子館、推動在校安親，都是要讓大家育兒時能安心，所以只要把相關育兒手段做好，加上國家中央人工生殖補助，以及臨托體系，父母就會敢生，少子化就會得到解決。

面對黃珊珊指陳時中任衛福部長成立少子化辦公室，僅開一次會就拿了7.91億元一事，陳時中未給任何回應。