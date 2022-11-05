黃珊珊酸「用愛發電」　陳時中反批：北市在綠電上成效不彰

記者袁茵／台北報導

台北市長選舉候選人電視辯論會5日登場，無黨籍候選人黃珊珊於第二輪提問時，主攻台北市供電問題。民進黨候選人陳時中回應，中央對於電力有做詳細規劃，而台北市應該站在配合的角度，另外非常重要的是綠電，「台北市在綠電上，確實做得成效相對不彰。」包括住家、一般大樓中，基本上沒有什麼鼓勵。

黃珊珊於第二輪提問時提出，經濟發展是台灣的命脈，穩定的供電是所有商家生存關鍵，以台北市現在狀況就是「限電進行式」，也就是缺電，這1、2年來核發證照卻被限電的案子，包括捷運局東區門戶計畫共22案全被限電，未來大巨蛋部分，台電也雙手一攤說無法核工。

黃珊珊詢問陳時中，面對台北市的缺電問題，還有整個台灣的缺電，中央政府能源政策無法兌現困境有什麼對策，台北市未來的重大建設都面臨限電問題，難道要用愛來發電嗎？

▲黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

針對黃珊珊的提問，陳時中回應，「看到一個限電問題，確實你用一個假設的問題來問我。」確實中央對於電力都有做詳細規劃，台北市應該站在配合的角度，怎麼把相關電纜、配電做好，「另外非常重要的一件事情就是綠電。」

陳時中說，整體國家方面，當然發展風力發電等相關電力，但「台北市在所謂綠電上，確實做得成效相對不彰」，很多城市積極發展這塊，不論是節能省碳、環境保護都有相當大的助益，「台北市當然有，包括在幾個廢物燃燒廠中，有做一些比較大型的再生能源，可是住家、一般大樓裡面，基本上都沒什麼鼓勵。」

陳時中認為，北市近來有在一些學校屋頂做綠電，但其實這部分「應該早一點來做」。未來在台北裡面有2個關於在中央發電問題，當然要積極跟中央溝通，尋求一個更好的解決方案，「但是重要的是，我們對於自己自主電力、再生能源方面，相信台北市更有責任把他做好。」

陳時中指出，這不是只有電的問題，而是一個永續重要課題，包括怎麼樣讓環境更好，讓電力更充足使用，這是需要思考的事情，除了供給之外，當然我們在節能上面也需要做。台北市有73％住商，住商怎麼使用省電電器，以及讓電能使用更有效率，並將省下的電分享給弱勢者，都是應該努力的部分。