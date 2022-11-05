楊梅富岡調車場打造鐵道博物館　鐵道迷張善政：百分之1千支持

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（5）日受訪時指出，市議員周玉琴競選政見中希望將台鐵富岡調車站打造成為鐵道博物館，身為鐵道迷，自己百分之千支持。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政今（5）日出席黨籍市議員候選人周玉琴富岡競選服務處成立大會，張善政受訪時指出：「周玉琴有個政見，希望打造富岡小鎮鐵道博物館，身為鐵道迷，自己百分之百、百分之千的支持，鐵道博物館做起來後，搭配台鐵富岡調車場，可變成富岡一個觀光景點，大家都會被吸引來看博物館。」

張善政今天上午出席周玉琴富岡競選服務處，包括市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲都到場支持。張善政還接受周玉琴贈送火車頭模型，意思就是希望他一路向前衝、前進市府，幫忙富岡鄉親完成心願。

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（5）日出席市議員周玉琴競選政見會，向支持者致意。（圖／張善政競辦提供）

張善政指出，台鐵在幾個月前在富岡辦了個鐵道節活動，因為富岡有一個台鐵規模非常大的調車場，周玉琴議員有個很好的政見，就是在富岡與台鐵合作，打造富岡小鎮鐵道博物館；這個政見，自己絕對百分百、甚至百分之千的支持推動，身為鐵道迷的他，這是將來共同的政見，周玉琴議員做了個火車模型送給我，將來會放在市長辦公室裡，時時刻刻提醒我，富岡小鎮鐵道博物館是共同要努力的目標。

市議員候選人周玉琴也認為，富岡小鎮鐵道博物館是自己八年來一直力推的政見，其中富岡基地維修站，佔地有56甲地，希望能做個富岡鐵道博物館，讓鐵道迷留在富岡，結合楊梅各項建設做一日遊，這是最棒的構想，希望市長當選後能努力達成。

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（5）日指出，檢警在中壢查獲詐騙集團囚禁32人，儼如柬埔寨案翻版，希望蔡英文總統與蘇貞昌院長多花點時間關注治安。（圖／張善政競辦提供）

此外，媒體提問台北士林地檢署指揮新北警方在桃園中壢破獲詐騙集團，救出32名被囚禁民眾，讓人聯想柬埔寨案翻版？張善政指出，台灣版的柬埔寨事件讓他心裡面非常難過，希望蔡英文總統與蘇貞昌院長能多花點時間關注治安，不要把時間都花在選舉行程上面，在桃園這邊，將來我當選以後，會特別加強警力，對類似事件去稽查與關注。

媒體還詢問桃園市長鄭文燦與經濟黨主席合照案，綠營鄭運鵬認為兩者情況不同？張善政強調，鄭運鵬又在雙標，鄭文燦與黨主席合照是禮貌性，我拿顧問證書、聘書就不是禮貌，他又在雙標；大家真正關切的是鄭運鵬在中國大陸做生意，到底跟對岸幾間電信公司有什麼樣互動與瓜葛，蘇貞昌院長的女兒，在桃園包工程，結果工程品質出問題，總圖書館一直沒辦法開幕，這才是大家真正關心的實質問題，他們一直在雙標與迴避問題。

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