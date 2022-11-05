「平常心」上辯論戰場　蔣萬安曬「幸運物」：太太親選領帶

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「平常心」上辯論戰場　蔣萬安曬「幸運物」：領帶是太太親自挑選

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長候選人電視政見辯論會於今（5）日下午2時舉行，國民黨候選人蔣萬安抵達會場受訪時，特別跟大家介紹他今天穿搭哪裡不一樣，就是多了「太太挑選的領帶」，因為太太說這樣在鏡頭前會顯得很有精神，大曬恩愛，同時也透露自己出門前兒子也送上深深的擁抱。

▲台北市長候選人蔣萬安出席市長辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人蔣萬安出席市長辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安受訪時表示，對於今天很期待，希望借助這個機會，把對台北的願景跟大家報告，之前也跟團隊做過很多演練，就是「平常心」。

至於今天服裝是否有特別搭配？蔣萬安介紹，領帶是太太石舫宣特別挑的，就是希望在鏡頭前可以特別顯得有精神，兒子也給他深深的擁抱來加油打氣。

國民黨也派出加油團，包括立委李德維、李貴敏，蔣萬安說，很謝謝團隊，當然包括幾位委員與議員，「一直以來他們都給我很大的協助，在辯論會上我們就是回歸到公共議題的討論」，希望對於台北市擘劃的願景，相關的藍圖，可以透過這個時間向市民朋友做很詳盡的說明。

蔣萬安由國民黨立院黨團、戰鬥藍議員等組成的龐大加油團助陣，包括國民黨立委林奕華、李德維、李貴敏、曾銘宗等，及戰鬥藍議員游淑慧、徐巧芯等出席陪同，還有北市府前財政局長邱大展、北市環保局前局長陳永仁等人擔任蔣萬安智囊加油團。

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