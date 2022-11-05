陳時中預言辯論會「藍白夾殺」　「任何問題我都誠心誠意回答」

記者陳家祥／台北報導

本次台北市長選舉唯一一次的電視政見辯論會，在5日登場。民進黨候選人陳時中在會前受訪時，預言會被藍白夾殺，「相信各類議題自有公論，有問到任何問題我都誠心誠意回答」，坦言第一次辯論當然會緊張，「但只能盡其在我」。

▲台北市長選舉辯論會，陳時中抵達會場 。（圖／記者李毓康攝）



陳時中說，大家給他很多的鼓勵，希望至少在外觀上更有進步；他也說，有踩在doube A的紙箱上，「相關高度、視野要練習一下」。至於有沒有帶什麼幸運物？陳時中說，沒有帶什麼幸運物，「最主要這個，民主前進挺18，我要跟年輕人站在一起，希望年輕人給我帶來幸運」。

媒體接著問道，是否擔心辯論圍繞高端？陳時中說，圍繞議題一定相當廣泛，不過，「相信各類議題自有公論，有問到任何問題我都誠心誠意回答」，坦言第一次辯論當然會緊張，「但只能盡其在我」。

至於柯文哲批評政治凌駕專業？陳時中不願多談，「柯文哲今天沒有參加辯論，我就先不回答」。至於外界質疑近來高端補件通過，根本是「劇本」早已寫好，陳時中說，高端的審查是食藥署的審查，有根據相關專業、數字，一定的邏輯、科學證據，「我們要相信專業」。

陳時中說，加油團成員，很多親朋好友，主要是「國務青」，年輕人比較多。另外，陳時中也說，以辯論技巧的話，他是比不上民意代表，只能用誠意把事情解釋清楚；他也自嘲，應該是會被「藍白夾殺」。