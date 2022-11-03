向貪腐民進黨說「不」　姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

▲台南市第一選區市議員候選人姚正玉（左一）呼籲，她與蔡育輝（左二）、張世賢（右一）必須三席全上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨在台南執政30年，第一選區登記第6號市議員候選人姚正玉表示，民進黨一黨專政絕對腐化的結果，不但台南發展落後其他五都，大溪北也還在持續邊緣化，鄉親望治心切，國民黨第一選區提名2位資深議員，再加上徵召姚正玉角逐婦女保障名額，她呼籲鄉親全力催票，力保國民黨3席全上。

選戰進入倒數計時，各種流言、耳語已紛紛出籠，近來傳出國民黨在第一選區只有2席實力，衝3席可能全軍覆的說法，姚正玉對此表示，這種說法若不是對手陣營刻意想要分化藍軍，就是自己人誤判形勢、劃地自限。

姚正玉表示，民進黨在台南執政30年，已經讓鄉親看破手腳，大溪北產業萎縮、經濟不振、人口外流，是選民都知道、卻非常無奈的事實。要翻轉劣勢，給年輕子弟機會，唯有用選票換黨換人做，擴大市政監督力量，為大台南、大溪北、大新營注入活水。

姚正玉強調，11月26日的選舉，是未來大選的前哨戰，「票投民進黨、青年上戰場」、「投給民進黨，店家攏要倒」。現在正是展現民意、向無能貪腐的執政黨說「不」的時候，國民黨及廣大的支持者一定要有重新執政的信心，和增加議員席次、挺進立委的企圖心。

「一個也不能少！」姚正玉懇請選民多拉票、多爭取選票， 大家要挺的是議員席次，而不是個人的名次，只要心裡有國家社會、有政黨，同黨同志一條心，彼此拉抬，攜手破除耳語、阻斷流言，特別是國民黨需要新血，唯一的女性席次一定要勝出，父老鄉親一起把票源衝出來，相信國民黨一定可以3席全上。