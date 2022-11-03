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王宣貿新營競總5日晚上成立　邀台南鄉親到場讓他更有氣力

▲民進黨提名台南市第一選區市議員候選人王宣貿，預定11月5日晚上成立競選總部，他敬邀各界能參與競總成立晚會，給他鼓勵、讓他更有氣力拼下去。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨提名台南市第一選區市議員候選人王宣貿，預定11月5日晚上成立競選總部，他敬邀各界能參與競總成立晚會，給他鼓勵、讓他更有氣力拼下去。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨提名台南市第一選區市議員候選人王宣貿，預定11月5日星期六晚上6時許，在新營區東興路、東興六街口成立競選總部，助選陣容展現堅強氣勢，王宣貿表示，他是民進黨在第一選區提名唯一一席新人，他感恩鄉親先進栽培，敬邀各界能參與競總成立晚會，給他鼓勵，讓他更有氣力拼下去！

王宣貿雖是新人，但初選期間爆發力十足，民調衝上第二，廣受地方年輕人擁護，競總成立助選者有嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲，將首次同台力薦王宣貿，另深受新營鄉親肯定的前農委會副主委李退之、和全國輔選廣受歡迎的立委蔡易餘都將「師徒傳承」攜手為王宣貿贊聲，也邀請在地立委賴惠員前來。

曾任民進黨台南縣黨部主委的郭國文立委，亦帶來賴清德副總統的祝福，民進黨市黨部主委潘新傳親授戰旗，競總晚會成立主持人為黃偉哲市長競選總部發言人邱莉莉、資深全國黨代表林忠和，壓軸還有神秘嘉賓為王宣貿披上競選背帶。

王宣貿說，11月3日是他正式宣布參選滿一年，這年來感受人生是不斷累積的過程，睡前都會回想遇到多少人，緊握多少雙手，翻看記事本從起初的50、100累積到成千上萬，踏實的熟悉感，就像粼粼波光，在心中泛起無限漣漪。

王宣貿表示，累積是堅定勤奮步伐的結果，1年多來大家不吝肯定他的認真、打拚、說到做到，讓他深切感受勤奮打拚的背後，充滿來自大家的愛與期待。

王宣貿衷心懇託大新營區鄉親，11月5日一起走出來，來到屬於我們大家自己的競選總部，給他支持鼓勵，讓他與大家同心同行，在這場超級馬拉松的最後一哩路，力拚新人一席，給他勇氣「貿」出新未來！

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