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基隆+446！專責病房空床率66%　林右昌籲落實防疫指引

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（3日）公布國內本土病例，新增2萬9922例，其中基隆新增446例，全市專責病房空床率66.0%，市長林右昌提醒民眾，持續配合防疫指引，落實手部衛生與咳嗽禮節，儘速接種COVID-19疫苗及流感疫苗，提升保護力且降低傳播風險。

秋冬是流感好發季節，衛生局叮嚀民眾，打噴嚏應用面紙或手帕遮住口鼻，和他人交談保持社交距離。符合公費流感疫苗接種資格的民眾，儘速預約接種，可和COVID-19疫苗，分不同手臂，同時接種。疫苗合約醫療院所資訊，可詳參衛生局網頁。

有關基隆市疫情部分，本市今日446名確診人數中，包括外縣市通報72例，佔16.14%；其中女性238人、男性208人；若以年齡別區分，25-34歲有86人，占19.28%，其次35-44歲有76人，占17.04%；至於75歲以上的長者有20人、65-74歲有27人、6歲以下有28人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房106床，目前收治36人、空床70床，空床率66.0%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症25名、輕症1名；部立基隆醫院，輕症10名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬5371人，利用快速通道的有5萬3284人，有11萬8468人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬4131人，條件不符合則有2萬4337人。

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