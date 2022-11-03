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鄭州富士康開雙倍薪招募新鐘點工　最高每小時65元人民幣

▲鄭州富士康航空港區受新冠疫情影響，部分員工選擇返鄉。（圖／CFP）

▲鄭州富士康航空港區受新冠疫情影響，部分員工選擇返鄉。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

鄭州富士康（航空港區）廠區iDPBG事業群受到新冠疫情影響，大批員工返鄉導致產線產能受到波及，對此，富士康不僅祭出雙倍薪資鼓勵員工留下工作，也試圖招募新進員工。綜合陸媒報導，富士康iDPBG事業群一份內部招聘資訊顯示，鐘點工應聘最高薪資為65元人民幣（約286元新台幣）／時，政策週期時間至11月30日止。

▲鄭州富士康招聘資料圖。（圖／CFP）

▲鄭州富士康招聘資料圖。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，為了留下更多員工保證生產，11月1日起，富士康開始了新一輪的補貼加碼。自10月中旬以來，補貼已經從每天50元（人民幣，下同）不斷加碼至100、200元，目前來到了每天400元的高位。此外，公司每天還補貼兩小時的工時（工作8小時按10小時計算）。

除提高薪資留住原有員工外，位於鄭州航空港區的富士康iDPBG事業群也希望能招募新員工。根據招聘資訊顯示，iDPBG事業群開出最高65元／時的薪資招募小時工（鐘點工），相較於旺季約30元／時的薪資高出一倍。

至於「返費」模式則是在職3個月並達到出勤標準者，即可獲得基本薪資與返費獎金，最高可領18600元人民幣。招募門檻包括24小時內核酸陰性證明及完成2劑疫苗接種等。

▲鄭州富士康（航空港區）iDPBG事業群招聘資訊。（圖／翻攝界面新聞）

▲鄭州富士康（航空港區）iDPBG事業群招聘資訊。（圖／翻攝界面新聞）

在疫情影響下，鄭州航空港區的富士康產區產線缺工外，園區內的清潔工也難以應付因閉環措施而產生的大量垃圾，因此，一名招工仲介透露其曾在朋友圈對外招募清潔工志願者的工作，薪資為300元人民幣／日，若因工作被隔離，還有150元／日的補貼金，消息一出，兩小時後便「志願者秒滿」。

面對鄭州航空港區出現的疫情，河南省長王凱親赴廠區了解情況，當地政府也向富士康增派200名核酸檢測人員及400名消殺清運相關人員，協助富士康面對疫情造成的影響。

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