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滯台土耳其男「信義區擺攤」籌機票錢　遭爆待2年↑！真相心酸了

▲▼ 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲土耳其男擺攤湊機票錢。（圖／翻攝自信義區三兩事）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這位是從土耳其來台灣，因為疫情滯留。」有網友2日發文，說他在捷運永春站附近遇到一位擺攤的土耳其男，得知對方因為疫情滯留台灣，現在只好努力做手工籌機票錢，他就想幫忙宣傳。就有人擔心會不會是騙錢的方式，不過，也有網友分享和土耳其男的對話內容，認為對方不是壞人也不貪心，話題引發議論。

發文網友在臉書「信義區三兩事」貼出2張照片，說他在松山路和忠孝東路口遇到這位土耳其男，發現對方因為疫情滯留台灣，「自己做的手工手環，用隨喜的方式，籌機票錢。」於是就支持了3個手環，「金額給了自己的誠意價。」只見土耳其男身穿紅色短袖T恤、長褲和拖鞋，在地上簡單地擺了一塊黑布，上面放滿手環，旁邊則有紙板，應該是寫下擺攤原因。

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▲▼ 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲土耳其男做手工手環擺攤。（圖／翻攝自信義區三兩事）

貼文下方就有附近居民現身，「補充一下……疫情還沒開始前他就滯留了喔（附近住民）！」指出他幾乎天天看到土耳其男，「我從好幾年前就看到了（上下班必經路線）。」也有人擔心，「去那條街上班兩年，已經見到他兩年了，真假難防，不知他怎麼過活」、「簽證若到期，可以一直這樣留著嗎？」

不過，就有女網友透露，去年和土耳其男深聊過，坦言當初也怕被騙，但聊完就改觀了，「我先生有跟他聊過，他確實疫情前就在台灣、後來疫情爆發就被困在台灣，但他土耳其也沒家人，所以也沒有想回土耳其，有點類似無處可去、對人生沒什麼眷戀」，本來夫妻倆還想幫忙找工作，但對方不會中文，「我覺得他賣手鍊隨喜，也是靠自己的能力想辦法生存下去。」

▲▼ 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲▼ 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲有女網友曝光和土耳其男的對話。（圖／翻攝自信義區三兩事）

她認為土耳其男無家可歸，其實很可憐，「大家有看到可以跟他買條手鍊。上次我先生給他錢，請他去買套衣服、找個旅館洗個澡，過了幾天他拍了照跟我先生道謝，說他去背包客棧住了一晚也洗了澡，人感覺蠻誠懇的。」也補充當時有問需不需要機票錢，被土耳其男婉拒，至於現在是不是想回家就不清楚了。

▲▼ 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲女網友認為土耳其男應該有自己的苦衷。（圖／翻攝自信義區三兩事）

看到女網友留言，原PO也深有同感，「我也有問他還差多少數字，他說沒關係、他自己籌就好，也說不用幫他宣傳（但我還是雞婆）」，並說他選了3條，金額確實是隨喜，似乎沒有被對方強制付費，「我是出於日行一善想幫忙他，所以給了約一天三餐、可以好好坐在店裡用餐的數字。」

貼文引發熱議，「靠這個要賺到生活費都有點壓力了」、「這種天氣，還願意做手作品，想要靠自己活下去，我覺得就很值得鼓勵」、「天氣越來越冷，希望他有一個安定下來的地方」、「也許可以找同鄉幫幫忙，申請個工作證或幫忙處理滯留問題，這樣在街頭流浪不是辦法」、「憑自己手藝賺回國的錢，我會支持，因為總比那些用騙的博取同情的人要善良得多」、「至少這個人是自力更生， 認真做東西來賣，也沒強迫推銷」、「這樓好溫馨，台灣真是一個好棒的地方，各種方式可以簡單生存。」

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