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11／14起確診者隔離5+n！5天後快篩陽可外出「5大事項需遵守」

記者洪巧藍／台北報導

確診者隔離天數在11月會有2階段放寬，根據中央流行疫情指揮中心規劃，11月7日先實施7+n，11月14日進一步縮短為5+n。指揮中心發言人莊人祥表示，民眾完成應隔離天數後，不管快篩陽性或者陰性都可以解隔，都可以外出；但是快篩陽性者還是要進入自主健康管理，指揮中心也整理5項應遵守事項。

▲▼11/3中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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現行確診者隔離為7+7，前7天為居家照護，此時必須隔離，後7天則是自主健康管理，可以外出，但是要避免聚會、聚餐。

指揮中心已經決議，11月7日起先鬆綁後7天，確診者隔離改為7+n，快篩陰性可以提早解除自主健康管理；昨天更進一步宣布，11月14日起隔離天數縮短為5+n，確診者只要經過5天居家照護之後就可以解隔，也同樣快篩陰性可提早解除自主健康管理；而自主健康管理天數最多為7天。

莊人祥進一步解釋，當結束應隔離天數，不管快篩陰性或者陽性，都可以外出，但如果快篩結果為陽性，就仍需要進行自主健康管理，期間有5項應遵守事項要注意：

1、自主健康管理期間均可外出，不以快篩結果為限制，並須全程佩戴口罩。
2、應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不定對象之場所。
3、禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動。
4、如須前往醫院陪病、探病、就醫或檢查等，請守現行醫療應變措施。
5、有症狀者如有就醫需求，禁止搭乘大眾交通運輸工具。

▲▼非重症確診者自主健康管理天數說明。（圖／指揮中心提供）

▲非重症確診者自主健康管理天數說明。（圖／指揮中心提供）

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